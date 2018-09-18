Клопп уверен, что поражение в финале Лиги Чемпионов не навредило "Ливерпулю"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что поражение от "Реала" в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона не оказала негативного эффекта на уверенности "красных" в себе.

Несмотря на ту неудачу в финале, на пути к Киеву "Ливерпуль" сыграл несколько ярких матчей, и именно на победах над "Порту", "Манчестер Сити" и "Ромой" Клопп предпочитает делать акцент, когда речь заходит об опыте, полученном в прошлом сезоне.



"Нет, поражение в финале не нанесло нам никакого вреда. Абсолютно нет".



"Думаю, нас очень зауважали от того, каким образом мы играли в прошлом сезоне. Думаю, каждый, кто смотрел финал, увидел, что мы могли победить, если бы обстоятельства сложились иначе".



"Вы видели, какие матчи мы провели. Вы видели победы над "Сити", "Ромой", "Порту". Мы провели так много матчей, в которых были действительно хороши. Мы заслужили большое уважение к себе".



"Это был славный опыт, славная память, но я практически уверен, что это лишь поможет нам. В то же время мы начинаем все заново, и мы должны использовать этот опыт с выгодой для себя, а не полагаться на него".



"Лучшая вещь в плане опыта заключается в том, что ты можешь использовать свой новый опыт и начать все с начала — как девственник, если хотите", — цитирует Клоппа Sky Sports.