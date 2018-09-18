Моуриньо просит игроков МЮ взять пример с Федерера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется, что искусственное поле на стадионе "Янг Бойз" не помешает его команде победить в матче Лиги Чемпионов.

В среду вечером "красные дьяволы" проведут первый матч на групповом этапе Лиги Чемпионов. Несмотря на скромный статус соперника, ситуация для "Юнайтед" осложняется искусственным полем, к которому Алексис Санчес, Поль Погба и другие звезды клуба явно не привыкли.



Моуриньо надеется, что это не станет причиной для оправдания после матча. Жозе посоветовал игрокам взять пример с теннисиста и тоже швейцарца Роджера Федерера, который не жалуется и побеждает на любом покрытии.



"Я не хочу использовать это в качестве оправдания, если мы не покажем хорошей игры. Что я могу поделать в такой ситуации? Только привести в пример другого швейцарца. В конце концов мы в стране, где вырос большой теннисист".



"Все знают, на каком покрытии любит играть Роджер Федерер, но он побеждает на любом. Он заставляет себя, перебарывает и все равно добивается успеха. Завтра мы должны сделать то же самое", - сообщил Моуриньо The Independent.