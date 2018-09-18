Артета рад, что остался в "Сити"

Помощник Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета не жалеет, что так и не получил работу главного тренера в "Арсенале".

Перед назначением Унаи Эмери минувшими летом "канониры" рассматривали кандидатуру Артеты, который несколько сезонов посвятил "Арсеналу" в бытность игроком. Сам Микель хотел возглавить клуб с "Эмирейтс", но сейчас испанец уже ни о чем не жалеет.



"Они приняли то решение, которое посчитали правильным для себя, а я просто был рад, что все разрешилось. Для меня честь быть в "Сити" и помогать Пепу. Я доволен своей работой".



"Если вы спросите меня, стану ли я главным тренером, то, вероятно, да. Но, поверьте, сейчас я рад быть в "Сити" и следить за прогрессом этого клуба", - приводит слова Артеты Evening Standard.