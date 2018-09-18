Пирс: "Азар смог бы забить 40 голов за сезон, если бы играл за "Ливерпуль" или "Сити"

Эден Азар Бывший наставник молодежной сборной Англии Стюарт Пирс согласился с тем, что плеймейкер "Челси" Эден Азар смог бы забить 40 голов за сезон — если бы выступал за "Ливерпуль" или "Манчестер Сити".

После своего хет-трика против "Кардиффа" в субботу Азар захватил лидерство в споре бомбардиров Премьер-Лиги с пятью голами, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри назвал подопечного лучшим игроком в Европе и выразил мнение, что Эден способен отличиться 40 раз к концу сезона.

Пирс не ставит под сомнение способности 27-летнего бельгийца, но считает, что Азару будет сложно в полной мере раскрыть свой бомбардирский талант, учитывая стиль игры "Челси" в сравнении с конкурентами и окружающих его партнеров.

"Глядя на "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", у меня нет уверенности, что "Челси" будет доминировать в лиге достаточным образом, чтобы создать для Азара моментов, достаточных для 40 голов".

"Переместите его в состав "Ливерпуля" или "Манчестер Сити" прямо сейчас, и тогда, возможно, ему удастся забить 40 голов", — сообщил Пирс Sky Sports.



Метки Азар, Пирс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 18.09.2018 18:40 # alexomck
    он у Моура столько забить не мог, чем клоппы/пепки помогут, переоцененка уровня захи.

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  2. animadora 18.09.2018 18:21 # animadora
    Он и в Челси столько настреляет.

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  3. mancunia-planet 18.09.2018 18:14 # mancunia-planet
    27 лет - ни одного матча за гранд

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  4. ccchelsea 18.09.2018 18:07 # ccchelsea
    Челси как раз таки сейчас доминирует в каждом своём матче и почти по всем атакующим показателям занимает первое место в лиге.

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  5. staryi-eblan 18.09.2018 18:04 # staryi-eblan
    Учитывая уровень Салаха, то Азар тем более мог бы и больше 50 голов настрелять. Но он так и сидел бы без титулов, как Клопп который год подряд

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