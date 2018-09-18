Пирс: "Азар смог бы забить 40 голов за сезон, если бы играл за "Ливерпуль" или "Сити"
Бывший наставник молодежной сборной Англии Стюарт Пирс согласился с тем, что плеймейкер "Челси" Эден Азар смог бы забить 40 голов за сезон — если бы выступал за "Ливерпуль" или "Манчестер Сити".
После своего хет-трика против "Кардиффа" в субботу Азар захватил лидерство в споре бомбардиров Премьер-Лиги с пятью голами, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри назвал подопечного лучшим игроком в Европе и выразил мнение, что Эден способен отличиться 40 раз к концу сезона.
Пирс не ставит под сомнение способности 27-летнего бельгийца, но считает, что Азару будет сложно в полной мере раскрыть свой бомбардирский талант, учитывая стиль игры "Челси" в сравнении с конкурентами и окружающих его партнеров.
"Глядя на "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", у меня нет уверенности, что "Челси" будет доминировать в лиге достаточным образом, чтобы создать для Азара моментов, достаточных для 40 голов".
"Переместите его в состав "Ливерпуля" или "Манчестер Сити" прямо сейчас, и тогда, возможно, ему удастся забить 40 голов", — сообщил Пирс Sky Sports.
18.09.2018 18:00
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Последние комментарии:
он у Моура столько забить не мог, чем клоппы/пепки помогут, переоцененка уровня захи.
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Он и в Челси столько настреляет.
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27 лет - ни одного матча за гранд
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Челси как раз таки сейчас доминирует в каждом своём матче и почти по всем атакующим показателям занимает первое место в лиге.
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Учитывая уровень Салаха, то Азар тем более мог бы и больше 50 голов настрелять. Но он так и сидел бы без титулов, как Клопп который год подряд
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