Пирс: "Азар смог бы забить 40 голов за сезон, если бы играл за "Ливерпуль" или "Сити"

Бывший наставник молодежной сборной Англии Стюарт Пирс согласился с тем, что плеймейкер "Челси" Эден Азар смог бы забить 40 голов за сезон — если бы выступал за "Ливерпуль" или "Манчестер Сити".

После своего хет-трика против "Кардиффа" в субботу Азар захватил лидерство в споре бомбардиров Премьер-Лиги с пятью голами, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри назвал подопечного лучшим игроком в Европе и выразил мнение, что Эден способен отличиться 40 раз к концу сезона.



Пирс не ставит под сомнение способности 27-летнего бельгийца, но считает, что Азару будет сложно в полной мере раскрыть свой бомбардирский талант, учитывая стиль игры "Челси" в сравнении с конкурентами и окружающих его партнеров.



"Глядя на "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", у меня нет уверенности, что "Челси" будет доминировать в лиге достаточным образом, чтобы создать для Азара моментов, достаточных для 40 голов".



"Переместите его в состав "Ливерпуля" или "Манчестер Сити" прямо сейчас, и тогда, возможно, ему удастся забить 40 голов", — сообщил Пирс Sky Sports.