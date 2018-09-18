Новый контракт Магуайра не содержит пункта об отступных

Новый контракт защитника Харри Магуайра с "Лестером" не содержит пункта об отступных.

Ранее в этом месяце Магуайр связал свое будущее с "лисами" до 2023 года, а главный тренер клуба с "Кинг Пауэр" Клод Пюэль заявил, что не знает о том, предусматривает ли новая сделка Харри фиксированную стоимость выкупа его трансфера.



Согласно слухам, 25-летний игрок сборной Англии так легко и так быстро согласился на новый контракт после летних спекуляций насчет "Манчестер Юнайтед" лишь с предусмотренным пунктом о выкупе, чтобы сохранить возможность беспрепятственно уйти в топ-клуб в будущем.



Однако Sky Sports спешит заверить, что "Лестер" уговорил Магуайра продлить сотрудничество без соответствующего пункта. Если "Юнайтед", летом предлагавший за защитника 60 миллионов фунтов, решит возобновить свой интерес, то будет вынужден вести переговоры с "лисами".



Добавим, что Магуайр сыграл каждую минуту каждого матча "Лестера" в прошлом сезоне Премьер-Лиги и пока что в этом, однако Харри получил уже три желтых карточки в пяти первых поединках, рискуя в скором времени схлопотать дисквалификацию за перебор "горчичников".