Фрэнк Лэмпард оштрафован на 2 тысячи фунтов

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард был наказан штрафом в 2 тысячи фунтов за неподобающее поведение в матче Чемпионшипа против "Ротерхэма".

Напомним, накануне FA выдвинула обвинения в адрес Лэмпарда, который на 77-й минуте упомянутого матча позволили себе покинуть техническую зону и вступить в споры с рефери, требуя назначить пенальти за игру рукой.



Рефери Питер Бэнкс, немногим ранее назначивший пенальти в ворота "баранов", не только проигнорировал требование Фрэнка, но и вдобавок отправил начинающего тренера на трибуны.



С выдвинутыми обвинениями Лэмпард согласился, и сегодня Ассоциация избрала меру наказания в виде штрафа. Таким образом, Фрэнк избежал дисквалификации и сможет присутствовать у бровки сегодня вечером, когда в гости к "Дерби" пожалует "Блэкберн".