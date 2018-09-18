Фрэнк Лэмпард оштрафован на 2 тысячи фунтов

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард был наказан штрафом в 2 тысячи фунтов за неподобающее поведение в матче Чемпионшипа против "Ротерхэма".

Напомним, накануне FA выдвинула обвинения в адрес Лэмпарда, который на 77-й минуте упомянутого матча позволили себе покинуть техническую зону и вступить в споры с рефери, требуя назначить пенальти за игру рукой.

Рефери Питер Бэнкс, немногим ранее назначивший пенальти в ворота "баранов", не только проигнорировал требование Фрэнка, но и вдобавок отправил начинающего тренера на трибуны.

С выдвинутыми обвинениями Лэмпард согласился, и сегодня Ассоциация избрала меру наказания в виде штрафа. Таким образом, Фрэнк избежал дисквалификации и сможет присутствовать у бровки сегодня вечером, когда в гости к "Дерби" пожалует "Блэкберн".



Метки FA, Дерби, Лэмпард

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2018 16:00

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  1. alexomck 18.09.2018 16:29 # alexomck
    лэмпард игроком был глуповатым и тренер такой же, вестимо.

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  2. proofmandj 18.09.2018 16:14 # proofmandj
    это как меня бы оштрафовали на 2 рубля

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