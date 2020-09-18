Будущее Стерлинга определится до конца сентября
"Манчестер Сити" определится с будущим в клубе вингера Рахима Стерлинга до конца сентября.
Буквально на днях стало известно, что переговоры между Стерлингом и "Сити" о новом контракте зашли в тупик. Рахим потребовал увеличить базовый оклад со 170 до 220 тысяч фунтов в неделю. Чемпионы Премьер-Лиги не готовы идти на такие условия.
Как сообщает Sky Sports, вероятность продажи Стерлинга следующим летом действительно существует, но клуб с "Этихад" предпримет еще одну попытку склонить игрока к продлению сотрудничества.
В ближайшие две недели спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн встретится со Стерлингом и его представителями в очередной раз. До наступления октября будет принято окончательное решение по этому вопросу.
18.09.2018 15:00
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220 бред, там челси по слухам хазарду не меньше 300 рисует. учитывая, что стерлядь рили звезда, а хазарду ещё доказывать и доказывать.
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мешки пидоразы. так и им надо
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Тупой бегунок совсем офигел
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