Будущее Стерлинга определится до конца сентября

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" определится с будущим в клубе вингера Рахима Стерлинга до конца сентября.

Буквально на днях стало известно, что переговоры между Стерлингом и "Сити" о новом контракте зашли в тупик. Рахим потребовал увеличить базовый оклад со 170 до 220 тысяч фунтов в неделю. Чемпионы Премьер-Лиги не готовы идти на такие условия.

Как сообщает Sky Sports, вероятность продажи Стерлинга следующим летом действительно существует, но клуб с "Этихад" предпримет еще одну попытку склонить игрока к продлению сотрудничества.

В ближайшие две недели спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн встретится со Стерлингом и его представителями в очередной раз. До наступления октября будет принято окончательное решение по этому вопросу.




Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 18.09.2018 15:00

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  1. alexomck 18.09.2018 15:48 # alexomck
    220 бред, там челси по слухам хазарду не меньше 300 рисует. учитывая, что стерлядь рили звезда, а хазарду ещё доказывать и доказывать.

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  2. chr1s8rown 18.09.2018 15:12 # chr1s8rown
    мешки пидоразы. так и им надо

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  3. yamateh 18.09.2018 15:08 # yamateh
    Тупой бегунок совсем офигел

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