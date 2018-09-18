"Арсенал" объявил об уходе Газидиса

"Арсенал" подтвердил уход из клуба исполнительного директора Ивана Газидиса.

Газидис трудился в лондонском клубе на протяжении декады - с 2008 года. Из "Арсенала" Иван официально уйдет 31 октября, после чего займет аналогичную должность в "Милане".



Клуб с Эмирейтс сообщил, что функции Газидиса разделят два человека. Спортивным директором станет Рауль Санллехи, а управляющим директором — Винай Винкатешам, занимавший ранее пост главы коммерческого отдела.



"Нам всем было приятно работать с Иваном, нам будет не хватать его мудрости, проницательности и энергии, которую он привносил в наш клуб последние 10 лет", - сообщил мажоритарный акционер "Арсенала" Стэн Кроенке.



"После 10 лет работы, думаю, пришло время отойти в сторону и позволить новым руководителям начать новую главу в истории "Арсенала". Я верю в позитивную силу перемен как для себя, так и для клуба", - добавил Газидис.