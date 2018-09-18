Каррагер не хочет, чтобы Рэшфорд стал вторым Уэлбеком

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер надеется, что Маркус Рэшфорд не повторит судьбу бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Данни Уэлбека.

В свое время Уэлбек тоже пробился из академии в первую команду "Юнайтед", но, не получив полноценного шанса от тренеров, уехал в "Арсенал". Каррагер надеется, что Рэшфорд не пойдет по стопам Данни, а сделает себе имя на "Олд Траффорд".



"Я согласен с Жозе Моуриньо: Рэшфорд провел много матчей после его назначения. Но я не согласен с тем, что я дал неправильные комментарии. Я говорил не об игровой практике, а о том, чтобы Маркус выходил в нападении. Сейчас такого шанса у него нет".



"Рэшфорд сам говорил, что хочет быть нападающим, но сейчас ему приходится играть на фланге. Он может продолжать довольствоваться этим или покинуть "Манчестер Юнайтед".



"Мне нравится Данни Уэлбек как игрок, но я надеюсь, что Рэшфорд не пойдет по его пути. Он пробился в "Манчестер Юнайтед", играя нападающего, но затем был вынужден довольствоваться появлениями на фланге. В итоге он стал игроком ротации, а теперь выходит только со скамейки. Едва ли этого хочет Рэшфорд", - сообщил Каррагер.