Салах нацелился на победу в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге

Мохамед Салах Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах уверен, что его команда может сделать дубль, выиграв и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов.

На старте сезона "красные" выдали серию из пяти побед подряд, набрав максимальное количество очков. К успеху в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" подталкивает финал последнего розыгрыша, где мерсисайдцы уступили "Реалу". По мнению Салаха, его команда способна победить в обоих турнирах сразу.

"В прошлом сезоне мы обыграли "Порту", "Манчестер Сити" и "Рому". Те в свою очередь прошли "Барселону". Каждый раз это были невероятные игры. Мы встречались с командами, которые хотели выиграть титул, но каждый раз отвечали на их вызов".

"Я уверен, что в этом сезоне мы можем выиграть и Лигу Чемпионов, и Премьер-Лигу. Я не хочу давить на команду, но да, мы на это способны", - сообщил Салах в интервью France Football.



Метки Ливерпуль, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 18.09.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 468

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Последние комментарии:




  1. firmino9 18.09.2018 13:02 # firmino9
    Правильный настрой. Ливерпуль способен

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  2. electric 18.09.2018 12:34 # electric
    Красиво взбудоражил местную шелупонь. Одним словом Ф а р а о н

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  3. akadam 18.09.2018 12:15 # akadam
    Почему бы и нет. Не Боги горшки обжигают.

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  4. largo-winch 18.09.2018 12:14 # largo-winch
    Земля под нами,
    Небо над нами,
    Салах ведь с нами
    За шестой колбасяне!

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  5. shmanisa 18.09.2018 12:14 # shmanisa
    на ЧМ проявил себя как истинный победитель. и попутно стал почетным гражданином Чечни.

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