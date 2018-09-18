Салах нацелился на победу в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах уверен, что его команда может сделать дубль, выиграв и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов.
На старте сезона "красные" выдали серию из пяти побед подряд, набрав максимальное количество очков. К успеху в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" подталкивает финал последнего розыгрыша, где мерсисайдцы уступили "Реалу". По мнению Салаха, его команда способна победить в обоих турнирах сразу.
"В прошлом сезоне мы обыграли "Порту", "Манчестер Сити" и "Рому". Те в свою очередь прошли "Барселону". Каждый раз это были невероятные игры. Мы встречались с командами, которые хотели выиграть титул, но каждый раз отвечали на их вызов".
"Я уверен, что в этом сезоне мы можем выиграть и Лигу Чемпионов, и Премьер-Лигу. Я не хочу давить на команду, но да, мы на это способны", - сообщил Салах в интервью France Football.
18.09.2018 12:00
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Правильный настрой. Ливерпуль способен
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Красиво взбудоражил местную шелупонь. Одним словом Ф а р а о н
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Почему бы и нет. Не Боги горшки обжигают.
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Земля под нами,
Небо над нами,
Салах ведь с нами
За шестой колбасяне!
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на ЧМ проявил себя как истинный победитель. и попутно стал почетным гражданином Чечни.
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