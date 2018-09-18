Анонс матча "Ливерпуль" — ПСЖ
"Ливерпуль" стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов с домашнего противостояния с грозным ПСЖ.
Новую кампанию команда Юргена Клоппа начала с пяти побед кряду в Премьер-Лиге. Пока "красные" не встретили соперника, который бы доставил им серьезных проблем — в субботу "Тоттенхэм" был явно не в форме и особого сопротивления не оказал.
Равного себе "Ливерпуль" может встретить в лице ПСЖ, чьи владельцы давно нацелены на победу в Лиге Чемпионов и были бы готовы инвестировать ради этого еще больше денег, если бы не финансовый фейр-плей УЕФА.
В двух предыдущих розыгрышах Лиги Чемпионов ПСЖ сходил с дистанции уже в первом раунде плей-офф, тогда как "Ливерпуль" в прошлом сезоне добрался до финала, где уступил "Реалу". Чтобы улучшить свои результаты на европейской арене, минувшим летом парижане пригласили на тренерский мостик Томаса Тухеля, старого знакомого Клоппа.
"ПСЖ — один из фаворитов соревнования, это можно сказать уверенно. Эту команду и строят ради победы в Лиге Чемпионов. Нас определенно ждет интересный матч. Пригласив этих игроков и этого тренера, они собрали все необходимое, чтобы продвинуться как можно дальше в Лиге Чемпионов, и мы будем на чеку".
"Победа в первом матче всегда дает тебе преимущество, но мы еще ничего не выиграли — нам еще предстоит сыграть, и это будет действительно сложно", — говорил Клопп на пресс-конференции.
Ранее "Ливерпуль" только дважды противостоял ПСЖ. Обе команды выиграли по матчу в 1/2 финала Кубка победителей кубков сезона 1996/97, но дальше тогда прошли парижане.
ПСЖ принимает участие в Лиге Чемпионов в 11-й раз, включая семь подряд. Среди французских клубов только "Лион" выступал в этом соревновании чаще (15).
"Ливерпуль" выиграл семь из 12 последних матчей против французских команд в рамках этого соревнования при четырех поражениях.
ПСЖ ни разу не выиграл в четырех последних встречах с английскими командами в Лиге Чемпионов, потерпев одно поражение.
В 12 последних встречах с командами из Англии в рамках Лиги Чемпионов ПСЖ лишь однажды сохранил свои ворота на замке — 0:0 на "Стэмфорд Бридж" против "Челси" в сезоне 2004/05.
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани забил восемь голов в 14 матчах Лиги Чемпионов против английских команд.
Юрген Клопп как тренер выходил в плей-офф в четырех из пяти сезонов, что он участвовал в Лиге Чемпионов. Также немец потерпел два поражения в финале — с дортмундской "Боруссией" в 2013 и "Ливерпулем" в 2018.
"Ливерпулю" предстоит оценить состояние нападающего Роберто Фирмино, который в субботу против "Тоттенхэма" получил ссадину глаза. Если риск будет слишком велик, на острие сыграет Даниэль Старридж, потому что Дивок Ориги и Доминик Соланке травмированы. Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен команде также не помогут.
Лига Чемпионов. Группа C. 1-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:45 a href="https://www.liveresult.ru/football/txt/match804630_Liverpool_FC-Paris_Saint_Germain-online/" target="_blank">Онлайн-трансляция
18.09.2018 11:00
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Последние комментарии:
вперёд мой ЛФК
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Вторник. Лига Чемпионов. Ливерпуль - ПСЖ
Четверг. Лига Европы. ПАОК - Челси
Real recognizes real. Fakes flock together.
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браса -1.5
бд ф0
псж х2
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Почему футбольные агенты не торгуют игроками по системе лутбоксов? Взяли бы бокс с вероятностью 12,5% Салах, 12,5% Мбапе, 25% Суарез, 50% Погба и 50% Лукаку за 200М фунтов на месте Сарри?
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ваши ставки. господа
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сегодня мне 23.
^_^
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Только отбитые обрыганы верят в победу портовой помойки.
ПСЖ поводит шершавым мухомором по губам портовым обрыганам. Скриньте.
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Удачи и судейской справедливости нам!
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Земля под нами,
Салах над нами,
Бог ведь с нами
За шестой колбасяне!!
(ответить)
Тотал 2,5 больше
(ответить)
Как Мбаппе возил оборону хорватов на ЧМ, так и сегодня будет защиту Ливера втаптывать в газон. Без шансов
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Это лучшие команды
Это лучшие команды,
Главное событие,
Чемпионы,
Лучшие,
Великие команды,
Чемпионы!
Большая встреча!,
Большое спортивное событие,
Главное событие
Они лучшие,
Они лучшие,
Они чемпионы!
Чемпионы,
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Великие команды,
Чемпионы!
Чемпионы,
Лучшие,
Великие команды,
Чемпионы!
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Минобороны расценивает действия Израиля как враждебные и провокационные. В ведомстве заявили, что "оставляют за собой право на адекватные ответные действия".
Ждем комментарии от местного эксперта по ближнему востоку. Грит?!...
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где анонс на челси? с кем они там в лч рубятся?
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Этих просто на изи вынесут из Парижа.
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Натужная победа портовых
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арабы выстегнут портовых.
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Победа Ливерпуля на классе!
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Удачи
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Неймар-Кавани-Мбаппе
против
Салах-Фирмино-Мане
)))
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