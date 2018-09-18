Анонс матча "Ливерпуль" — ПСЖ

Садио Мане и Мохамед Салах "Ливерпуль" стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов с домашнего противостояния с грозным ПСЖ.

Новую кампанию команда Юргена Клоппа начала с пяти побед кряду в Премьер-Лиге. Пока "красные" не встретили соперника, который бы доставил им серьезных проблем — в субботу "Тоттенхэм" был явно не в форме и особого сопротивления не оказал.

Равного себе "Ливерпуль" может встретить в лице ПСЖ, чьи владельцы давно нацелены на победу в Лиге Чемпионов и были бы готовы инвестировать ради этого еще больше денег, если бы не финансовый фейр-плей УЕФА.

В двух предыдущих розыгрышах Лиги Чемпионов ПСЖ сходил с дистанции уже в первом раунде плей-офф, тогда как "Ливерпуль" в прошлом сезоне добрался до финала, где уступил "Реалу". Чтобы улучшить свои результаты на европейской арене, минувшим летом парижане пригласили на тренерский мостик Томаса Тухеля, старого знакомого Клоппа.

"ПСЖ — один из фаворитов соревнования, это можно сказать уверенно. Эту команду и строят ради победы в Лиге Чемпионов. Нас определенно ждет интересный матч. Пригласив этих игроков и этого тренера, они собрали все необходимое, чтобы продвинуться как можно дальше в Лиге Чемпионов, и мы будем на чеку".

"Победа в первом матче всегда дает тебе преимущество, но мы еще ничего не выиграли — нам еще предстоит сыграть, и это будет действительно сложно", — говорил Клопп на пресс-конференции.

Ранее "Ливерпуль" только дважды противостоял ПСЖ. Обе команды выиграли по матчу в 1/2 финала Кубка победителей кубков сезона 1996/97, но дальше тогда прошли парижане.

ПСЖ принимает участие в Лиге Чемпионов в 11-й раз, включая семь подряд. Среди французских клубов только "Лион" выступал в этом соревновании чаще (15).

"Ливерпуль" выиграл семь из 12 последних матчей против французских команд в рамках этого соревнования при четырех поражениях.

ПСЖ ни разу не выиграл в четырех последних встречах с английскими командами в Лиге Чемпионов, потерпев одно поражение.

В 12 последних встречах с командами из Англии в рамках Лиги Чемпионов ПСЖ лишь однажды сохранил свои ворота на замке — 0:0 на "Стэмфорд Бридж" против "Челси" в сезоне 2004/05.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани забил восемь голов в 14 матчах Лиги Чемпионов против английских команд.

Юрген Клопп как тренер выходил в плей-офф в четырех из пяти сезонов, что он участвовал в Лиге Чемпионов. Также немец потерпел два поражения в финале — с дортмундской "Боруссией" в 2013 и "Ливерпулем" в 2018.

"Ливерпулю" предстоит оценить состояние нападающего Роберто Фирмино, который в субботу против "Тоттенхэма" получил ссадину глаза. Если риск будет слишком велик, на острие сыграет Даниэль Старридж, потому что Дивок Ориги и Доминик Соланке травмированы. Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен команде также не помогут.

Лига Чемпионов. Группа C. 1-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:45 a href="https://www.liveresult.ru/football/txt/match804630_Liverpool_FC-Paris_Saint_Germain-online/" target="_blank">Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1956

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 18.09.2018 12:57 # chr1s8rown
    вперёд мой ЛФК

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  2. keita 18.09.2018 12:56 # keita
    Вторник. Лига Чемпионов. Ливерпуль - ПСЖ

    Четверг. Лига Европы. ПАОК - Челси

    Real recognizes real. Fakes flock together. 

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  3. mata05 18.09.2018 12:56 # mata05
    браса -1.5
    бд ф0
    псж х2

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  4. gavriil 18.09.2018 12:49 # gavriil
    Почему футбольные агенты не торгуют игроками по системе лутбоксов? Взяли бы бокс с вероятностью 12,5% Салах, 12,5% Мбапе, 25% Суарез, 50% Погба и 50% Лукаку за 200М фунтов на месте Сарри?

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  5. narcot 18.09.2018 12:24 # narcot
    ваши ставки. господа

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  6. mdfjvnlabngmlas 18.09.2018 12:21 # mdfjvnlabngmlas
    сегодня мне 23.
    ^_^

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  7. el-ray 18.09.2018 12:21 # el-ray
    Только отбитые обрыганы верят в победу портовой помойки.
    ПСЖ поводит шершавым мухомором по губам портовым обрыганам. Скриньте.

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  8. akadam 18.09.2018 12:19 # akadam
    Удачи и судейской справедливости нам!

    (ответить)

  9. largo-winch 18.09.2018 12:16 # largo-winch
    Земля под нами,
    Салах над нами,
    Бог ведь с нами
    За шестой колбасяне!!

    (ответить)

  10. yamateh 18.09.2018 12:14 # yamateh
    Тотал 2,5 больше

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  11. ry-l 18.09.2018 12:02 # ry-l
    Как Мбаппе возил оборону хорватов на ЧМ, так и сегодня будет защиту Ливера втаптывать в газон. Без шансов

    (ответить)

  12. only--liverpool 18.09.2018 11:56 # only--liverpool
    Это лучшие команды
    Это лучшие команды,
    Главное событие,

    Чемпионы,
    Лучшие,
    Великие команды,
    Чемпионы!

    Большая встреча!,
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    Главное событие

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    Великие команды,
    Чемпионы!

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  13. gavriil 18.09.2018 11:52 # gavriil
    Минобороны расценивает действия Израиля как враждебные и провокационные. В ведомстве заявили, что "оставляют за собой право на адекватные ответные действия".

    Ждем комментарии от местного эксперта по ближнему востоку. Грит?!...

    (ответить)

  14. alexomck 18.09.2018 11:51 # alexomck
    где анонс на челси? с кем они там в лч рубятся?

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  15. olegxit 18.09.2018 11:48 # olegxit
    Этих просто на изи вынесут из Парижа.

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  16. royal-arsenal 18.09.2018 11:44 # royal-arsenal
    Натужная победа портовых

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  17. multazar 18.09.2018 11:40 # multazar
    арабы выстегнут портовых.

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  18. tigerpool 18.09.2018 11:37 # tigerpool
    Победа Ливерпуля на классе!

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  19. royal-arsenal 18.09.2018 11:34 # royal-arsenal
    Удачи

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  20. role-playin 18.09.2018 11:33 # role-playin
    Неймар-Кавани-Мбаппе
    против
    Салах-Фирмино-Мане

    )))

    (ответить)

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