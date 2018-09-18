Анонс матча "Ливерпуль" — ПСЖ

"Ливерпуль" стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов с домашнего противостояния с грозным ПСЖ.

Новую кампанию команда Юргена Клоппа начала с пяти побед кряду в Премьер-Лиге. Пока "красные" не встретили соперника, который бы доставил им серьезных проблем — в субботу "Тоттенхэм" был явно не в форме и особого сопротивления не оказал.



Равного себе "Ливерпуль" может встретить в лице ПСЖ, чьи владельцы давно нацелены на победу в Лиге Чемпионов и были бы готовы инвестировать ради этого еще больше денег, если бы не финансовый фейр-плей УЕФА.



В двух предыдущих розыгрышах Лиги Чемпионов ПСЖ сходил с дистанции уже в первом раунде плей-офф, тогда как "Ливерпуль" в прошлом сезоне добрался до финала, где уступил "Реалу". Чтобы улучшить свои результаты на европейской арене, минувшим летом парижане пригласили на тренерский мостик Томаса Тухеля, старого знакомого Клоппа.



"ПСЖ — один из фаворитов соревнования, это можно сказать уверенно. Эту команду и строят ради победы в Лиге Чемпионов. Нас определенно ждет интересный матч. Пригласив этих игроков и этого тренера, они собрали все необходимое, чтобы продвинуться как можно дальше в Лиге Чемпионов, и мы будем на чеку".



"Победа в первом матче всегда дает тебе преимущество, но мы еще ничего не выиграли — нам еще предстоит сыграть, и это будет действительно сложно", — говорил Клопп на пресс-конференции.



Ранее "Ливерпуль" только дважды противостоял ПСЖ. Обе команды выиграли по матчу в 1/2 финала Кубка победителей кубков сезона 1996/97, но дальше тогда прошли парижане.



ПСЖ принимает участие в Лиге Чемпионов в 11-й раз, включая семь подряд. Среди французских клубов только "Лион" выступал в этом соревновании чаще (15).



"Ливерпуль" выиграл семь из 12 последних матчей против французских команд в рамках этого соревнования при четырех поражениях.



ПСЖ ни разу не выиграл в четырех последних встречах с английскими командами в Лиге Чемпионов, потерпев одно поражение.



В 12 последних встречах с командами из Англии в рамках Лиги Чемпионов ПСЖ лишь однажды сохранил свои ворота на замке — 0:0 на "Стэмфорд Бридж" против "Челси" в сезоне 2004/05.



Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани забил восемь голов в 14 матчах Лиги Чемпионов против английских команд.



Юрген Клопп как тренер выходил в плей-офф в четырех из пяти сезонов, что он участвовал в Лиге Чемпионов. Также немец потерпел два поражения в финале — с дортмундской "Боруссией" в 2013 и "Ливерпулем" в 2018.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние нападающего Роберто Фирмино, который в субботу против "Тоттенхэма" получил ссадину глаза. Если риск будет слишком велик, на острие сыграет Даниэль Старридж, потому что Дивок Ориги и Доминик Соланке травмированы. Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен команде также не помогут.



Лига Чемпионов. Группа C. 1-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:45 a href="https://www.liveresult.ru/football/txt/match804630_Liverpool_FC-Paris_Saint_Germain-online/" target="_blank">Онлайн-трансляция