Анонс матча "Интер" — "Тоттенхэм"

На фоне двух удручающих поражений подряд в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" возьмет старт в Лиге Чемпионов, сыграв на выезде с "Интером".

Не подписав ни одного новичка минувшим летом, "шпоры" вполне оптимистично начали новый сезон. Подопечные Маурисио Почеттино выиграли все три первых матча в Премьер-Лиге, включая победу 0:3 в гостях у "Манчестер Юнайтед".



Еще после матча на "Олд Траффорд" Почеттино жаловался на игру своей команды, и эти опасения оказались небеспочвенны — затем "Тоттенхэм" уступил в гостях "Уотфорду" и был бит на "Уэмбли" "Ливерпулем" (оба раза — 1:2).



Прибыв в Италию, Почеттино много говорил о том, что с такой игрой "шпорам" не светят никакие трофеи. Маурисио потребовал от своей команды прибавить, демонстрируя жажду и мотивацию.



Ситуация "Интера" выглядит еще плачевнее. Команда Лучано Спаллетти набрала только четыре очка в четырех первых матчах нового сезона и сейчас занимает 15-е место в Серии А. Однако это не помешало итальянскому клубу распродать все билеты на матч с "Тоттенхэмом" — свой первый матч в Лиге Чемпионов с кампании 2011/12.



Это будет пятая встреча "Интера" и "Тоттенхэма" на европейской арене — пока обе команды имеют по две победы, каждая из которая была одержана той стороной, что выступала хозяевами.



В этих четырех предыдущих встречах было забито 19 голов, включая 10 "шпорами".



"Тоттенхэм" последний раз встречался с "Интером" на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2010/11, уступив 4:3 на выезде (хет-трик Гарета Бэйла) и выиграв 3:1 дома.



В сезоне 2012/13 "Тоттенхэм" прошел "Интер" в 1/8 финала Лиги Европы благодаря правилу выездного гола (по сумме двух матчей — 4:4).



"Интер" на протяжении 10 лет выходил в Лигу Чемпионов — с сезона 2002/03 по 2011/12 — однако сейчас принимает участие в элитном европейском турнире впервые за семь последних лет. Это самый продолжительный перерыв для итальянского клуба с момента ребрендинга соревнования в кампании 1992/93.



"Тоттенхэм" не взял на этот выезд не только травмированных Уго Льориса и Деле Алли, но и Тоби Алдервейрелда и Кирана Триппьера. Отсутствие двух последних Почеттино объяснил "техническим решением". Также вне игры с повреждением задней поверхности бедра Мусса Сиссоко.



Лига Чемпионов. Группа B. 1-й тур

"Интер" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)

Милан. Стадион "Сан-Сиро". 19:55 Онлайн-трансляция