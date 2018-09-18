Анонс матча "Интер" — "Тоттенхэм"

Харри Кейн На фоне двух удручающих поражений подряд в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" возьмет старт в Лиге Чемпионов, сыграв на выезде с "Интером".

Не подписав ни одного новичка минувшим летом, "шпоры" вполне оптимистично начали новый сезон. Подопечные Маурисио Почеттино выиграли все три первых матча в Премьер-Лиге, включая победу 0:3 в гостях у "Манчестер Юнайтед".

Еще после матча на "Олд Траффорд" Почеттино жаловался на игру своей команды, и эти опасения оказались небеспочвенны — затем "Тоттенхэм" уступил в гостях "Уотфорду" и был бит на "Уэмбли" "Ливерпулем" (оба раза — 1:2).

Прибыв в Италию, Почеттино много говорил о том, что с такой игрой "шпорам" не светят никакие трофеи. Маурисио потребовал от своей команды прибавить, демонстрируя жажду и мотивацию.

Ситуация "Интера" выглядит еще плачевнее. Команда Лучано Спаллетти набрала только четыре очка в четырех первых матчах нового сезона и сейчас занимает 15-е место в Серии А. Однако это не помешало итальянскому клубу распродать все билеты на матч с "Тоттенхэмом" — свой первый матч в Лиге Чемпионов с кампании 2011/12.

Это будет пятая встреча "Интера" и "Тоттенхэма" на европейской арене — пока обе команды имеют по две победы, каждая из которая была одержана той стороной, что выступала хозяевами.

В этих четырех предыдущих встречах было забито 19 голов, включая 10 "шпорами".

"Тоттенхэм" последний раз встречался с "Интером" на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2010/11, уступив 4:3 на выезде (хет-трик Гарета Бэйла) и выиграв 3:1 дома.

В сезоне 2012/13 "Тоттенхэм" прошел "Интер" в 1/8 финала Лиги Европы благодаря правилу выездного гола (по сумме двух матчей — 4:4).

"Интер" на протяжении 10 лет выходил в Лигу Чемпионов — с сезона 2002/03 по 2011/12 — однако сейчас принимает участие в элитном европейском турнире впервые за семь последних лет. Это самый продолжительный перерыв для итальянского клуба с момента ребрендинга соревнования в кампании 1992/93.

"Тоттенхэм" не взял на этот выезд не только травмированных Уго Льориса и Деле Алли, но и Тоби Алдервейрелда и Кирана Триппьера. Отсутствие двух последних Почеттино объяснил "техническим решением". Также вне игры с повреждением задней поверхности бедра Мусса Сиссоко.

Лига Чемпионов. Группа B. 1-й тур
"Интер" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)
Милан. Стадион "Сан-Сиро". 19:55 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Интер, Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2018 10:55

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  1. ganinilyha 18.09.2018 12:40 # ganinilyha
    Интер выиграет наверное

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  2. largo-winch 18.09.2018 12:28 # largo-winch
    принтер распечатает их

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  3. lfc-in-my-heart 18.09.2018 11:34 # lfc-in-my-heart
    Ну даже не знаю. С такой игрой, и ПСВ грозный соперник и курам, и мерде!

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  4. firmino9 18.09.2018 11:16 # firmino9
    Куры должны выходить с группы

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