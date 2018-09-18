Хендерсон не переживает от того, что мало играет на старте сезона
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что не переживает по поводу ограниченного игрового времени на старте нового сезона.
Задержавшись на Чемпионате Мира в России со сборной Англии, Хендерсон позже остальных своих одноклубников приступил к предсезонной подготовке и в пяти первых матчах Премьер-Лиги отметился только одним появлением с первых минут. Однако капитан "красных" не видит в этом проблемы.
"Я вернулся позже, чем остальные, поэтому не могу просто ожидать, что сразу ворвусь в стартовый состав. Парни так упорно трудились на протяжении предсезонного периода, и отдача от этого уже чувствуется — посмотрите, в какой они форме, в каком ритме проводят матчи. Они демонстрируют очень, очень высокий уровень".
"Вы видите это по их игре, они великолепны и выигрывают матчи. Поэтому нормально, что я не играю, и я могу смириться с этим. Это лишь означает, что я должен трудиться еще упорнее, продолжать совершенствоваться и пользоваться своими шансами, когда те у меня появятся".
"Я полностью уважаю игроков вокруг себя и то, как они играют. Также я уважаю тренера и его решения. Тренер всегда прав, поэтому я просто принимаю его решения".
"Я пытаюсь использовать этот период, чтобы дать передышку своему телу и своему сознанию, потому что прошлый сезон получился очень длинным, особенно с Чемпионатом Мира".
"Это было приятно, хотя и закончилось разочарованием. Прошлый сезон был длинным, но я надеюсь, этот сезон тоже будет длинным, и мы проведем много матчей. Поэтому я должен использовать этот период и как можно лучше подготовиться", — цитирует Хендерсона Evening Standard.
18.09.2018 10:00
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Последние комментарии:
в кубке и матчах с бесполезными середняками когда 100% вин типо с мю или чолчей можешь выходить
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как ЦП и ОП - говно.
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бля, я вообще не переживаю! =)) твои пасы назад/поперек-уже заебля =)
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и мы тоже мало за это переживаем
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https://twitter.com/HonzaRihaSW/status/1041289330252242944
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