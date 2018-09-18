Фердинанд раскритиковал Моуриньо за манеру обращения с Рэшфордом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо за манеру обращения с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Как известно, Моуриньо уже давно критикуют за недостаточное доверие к талантливому воспитаннику клуба, поэтому Жозе основательно подготовился к своей пресс-конференции перед субботним матчем против "Уотфорда" и привел статистику, согласно которой Рэшфорд вовсе не обделен игровыми минутами.



Однако Фердинанд убежден, что количество игровых минут само по себе ничего не значит. Гораздо важнее, считает Рио, что Моуриньо не видит в 20-летнем англичанине своего основного нападающего.



"Я смотрю на ситуацию с точки зрения Рэшфорда, будто бы я оказался на его месте. Если бы кто-нибудь спросил меня: "Думаешь ли ты, что твой тренер верит в тебя как в своего основного, лучшего нападающего, и будет ли он строить команду вокруг тебя?" Я бы ответил: "Нет, потому что я не выхожу в старте на каждый матч". Спросите любого игрока — выходы на замену ничего не значат".



"Ты можешь дать мне сколько угодно игровых минут, мне все равно. Я не хочу выходить на заключительные 10 минут в каждом матче. Я хочу выходить на поле как игрок стартового состава. Когда ты выходишь с первых минут, чтобы добиться победы в каждом матче, тогда ты и понимаешь, что на тебя рассчитывают".



"Харри Кейн выходит в старте на каждый матч. Килиан Мбаппе выходит в старте на каждый матч. Уэйн Руни выходил в старте на каждый матч. Майкл Оуэн выходил в старте на каждый матч".



"Я помню, как наблюдал за Рэшфордом против "Сельты" в Лиге Европы. Он был как Рой Роверс (герой из комиксов), был 19-летним парнем, который исполняет штрафные и угловые и делает много всегда. Тогда я и влюбился в него. Он был целеустремленным молодым парнем, который не знает страха и играет за клуб, который поддерживает с детства".



"Я хочу снова это видеть в нем, но решения принимает тренер. Тренер привел Лукаку. Тренер привел Санчеса. Эти парни и выходят в старте", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.