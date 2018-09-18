Почеттино сравнил "Тоттенхэм" с коровой

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предостерег свою команду, что та ничего не выиграет в своей текущей форме, а также сравнил опыт "шпор" в Лиге Чемпионов с коровой.

Подопечные Почеттино выиграли три своих первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги, но затем потерпели поражения от "Уотфорда" и "Ливерпуля", показав весьма удручающий футбол. В преддверии выездного поединка Лиги Чемпионов против "Интера" Почеттино заявил, что с таким футболом "Тоттенхэм" не сможет прервать свою бестрофейную серию.

"Мы не сможем быть реалистичными претендентами на победу ни в одном из соревнований. Это мое мнение, если мы не улучшим свою игру. Если мы будем играть так же, как против "Уотфорда" и "Ливерпуля", добиться успеха будет очень сложно. Если мы будем играть так, как временами на "Олд Траффорд", тогда, возможно, да", — цитирует Почеттино BBC.

В последние сезоны "шпоры" превратились в регулярного участника Лиги Чемпионов, однако одного опыта недостаточно, считает Маурисио.

"Опыт — это опыт, но ты должен применять его плюс быть голодным, быть мотивированным, быть умным. Если ты не умен, в будущем это тебе не поможет".

"Это как корова, которая каждый день в одно и то же время наблюдает за тренировкой на протяжении 10 лет. Если вы спросите корову, в какое время начинается тренировка, она не сможет дать правильного ответа".

"Так и в футболе, здесь много важных вещей, включая мотивацию, обстоятельства. Если ты будешь голодным, мотивированным и правильным образом сражаться, тогда у тебя будут шансы на успех. Но один лишь опыт не приносит тебе победы в матчах", — добавил Почеттино.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. electric 18.09.2018 08:38 # electric
    Покет ваще с катушек слетел. Несёт какую-то херню.

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  2. chebrec 18.09.2018 08:36 # chebrec
    Это наша корова и мы ее доим!

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  3. mr-tsoy 18.09.2018 08:10 # mr-tsoy
    Корову надо доить)))

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