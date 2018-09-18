Почеттино сравнил "Тоттенхэм" с коровой

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предостерег свою команду, что та ничего не выиграет в своей текущей форме, а также сравнил опыт "шпор" в Лиге Чемпионов с коровой.

Подопечные Почеттино выиграли три своих первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги, но затем потерпели поражения от "Уотфорда" и "Ливерпуля", показав весьма удручающий футбол. В преддверии выездного поединка Лиги Чемпионов против "Интера" Почеттино заявил, что с таким футболом "Тоттенхэм" не сможет прервать свою бестрофейную серию.



"Мы не сможем быть реалистичными претендентами на победу ни в одном из соревнований. Это мое мнение, если мы не улучшим свою игру. Если мы будем играть так же, как против "Уотфорда" и "Ливерпуля", добиться успеха будет очень сложно. Если мы будем играть так, как временами на "Олд Траффорд", тогда, возможно, да", — цитирует Почеттино BBC.



В последние сезоны "шпоры" превратились в регулярного участника Лиги Чемпионов, однако одного опыта недостаточно, считает Маурисио.



"Опыт — это опыт, но ты должен применять его плюс быть голодным, быть мотивированным, быть умным. Если ты не умен, в будущем это тебе не поможет".



"Это как корова, которая каждый день в одно и то же время наблюдает за тренировкой на протяжении 10 лет. Если вы спросите корову, в какое время начинается тренировка, она не сможет дать правильного ответа".



"Так и в футболе, здесь много важных вещей, включая мотивацию, обстоятельства. Если ты будешь голодным, мотивированным и правильным образом сражаться, тогда у тебя будут шансы на успех. Но один лишь опыт не приносит тебе победы в матчах", — добавил Почеттино.