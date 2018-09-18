Газидис все-таки покинет "Арсенал"

Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис положит конец многомесячным спекуляциям относительно своего будущего и в скором времени покинет лондонский клуб ради "Милана".

Газидис стал целью для "россонери" после того, как клуб Серии А перешел в руки американского инвестиционного фонда Elliott Management.



Новым владельцам "Милана" пришлось потрудиться, чтобы убедить Ивана, однако цель была достигнута. Как стало известно Daily Mail, Газидис согласился покинуть "Арсенал", где он трудится 2008 года.



Заинтересовать Газидиса "Милану" удалось повышенной на 1 миллион фунтов зарплатой — 2.6 млн. фунтов в год — а также передачей Ивану небольшого пакета акций, который может стоит миллионы.



Долгосрочной целью Ивана на "Сан Сиро" станет финансовое оздоровление и укрепление клуба, чтобы "Милан" смог бросить вызов "Ювентусу".



"Иван уйдет на 99.9 процентов. Похоже, дело уже сделано, и сейчас клуб готовит заявление", — сообщил источник с "Эмирейтс".