Клопп: "ПСЖ еще не играл ни с кем вроде нас"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что его команда станет особенным испытанием для звезд ПСЖ.

Добравшись до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом сезоне "красные" стартуют в турнире домашним матчем против ПСЖ во вторник вечером. В преддверии этого поединка Клопп выступил с предостережением к сопернику, к которому он испытывает огромное уважение.

"Я не могу готовиться к противостоянию с командой против ПСЖ, не говоря о сильных сторонах Парижа. Но в то же время готовиться к такому матчу сложно, потому что им еще никогда не приходилось играть против нас. Противостояние с нами будет совершенно другим нежели все то, с чем им приходилось иметь дело в этом сезоне. Такова истина".

"Я следил за ПСЖ. Я следил за ними в прошлом году и слежу в этом году, и они производят впечатление".

"Они хороши, действительно хороши. Не только коллективно, но и индивидуально. Как выступил на Чемпионате Мира Килиан Мбаппе! А о мастерстве Неймара все мы знаем. Анхель Ди Мария, возможно, не лучшим образом играл за "Манчестер Юнайтед", но в остальной своей карьере он потрясающ. Кавани настоящий бомбардир".

"В процессе подготовки я должен убедиться, что мы все знаем о них. Я знаю, мы весьма хороши и не боимся их, но мы должны проявить уважение к ним".

"Должен ли я сравнивать их со своей командой? Я люблю своих игроков, каждого из них, поэтому я не хочу сравнивать. Я бы не променял своих игроков ни на когой", — цитирует Клоппа The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2018 06:00

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  1. liverpool1892est 18.09.2018 06:32 # liverpool1892est
    Многие хэйтеры не понимают,что его иногда припизженность,граничащая с безумством,это и есть та сермяжная гениальность,которая дает результаты:)Обожаю этого очкарика...только покупку ебаного Фабиньо простить ему не могу

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  2. emily-lfc-2005 18.09.2018 06:19 # emily-lfc-2005
    Великий тренер и замечательный человек!!!

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  3. chebrec 18.09.2018 06:08 # chebrec
    На психа похож

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