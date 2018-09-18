Клопп: "ПСЖ еще не играл ни с кем вроде нас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что его команда станет особенным испытанием для звезд ПСЖ.

Добравшись до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом сезоне "красные" стартуют в турнире домашним матчем против ПСЖ во вторник вечером. В преддверии этого поединка Клопп выступил с предостережением к сопернику, к которому он испытывает огромное уважение.



"Я не могу готовиться к противостоянию с командой против ПСЖ, не говоря о сильных сторонах Парижа. Но в то же время готовиться к такому матчу сложно, потому что им еще никогда не приходилось играть против нас. Противостояние с нами будет совершенно другим нежели все то, с чем им приходилось иметь дело в этом сезоне. Такова истина".



"Я следил за ПСЖ. Я следил за ними в прошлом году и слежу в этом году, и они производят впечатление".



"Они хороши, действительно хороши. Не только коллективно, но и индивидуально. Как выступил на Чемпионате Мира Килиан Мбаппе! А о мастерстве Неймара все мы знаем. Анхель Ди Мария, возможно, не лучшим образом играл за "Манчестер Юнайтед", но в остальной своей карьере он потрясающ. Кавани настоящий бомбардир".



"В процессе подготовки я должен убедиться, что мы все знаем о них. Я знаю, мы весьма хороши и не боимся их, но мы должны проявить уважение к ним".



"Должен ли я сравнивать их со своей командой? Я люблю своих игроков, каждого из них, поэтому я не хочу сравнивать. Я бы не променял своих игроков ни на когой", — цитирует Клоппа The Telegraph.