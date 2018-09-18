Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

"Ливерпуль" убедительно переиграл "Тоттенхэм", Эден Азар разразился хет-триком и вновь заставил говорить о себе как об одном из лучших игроков мира, Уилфрид Заха опять добыл очки для "Кристал Пэлас". Это и многое другое случилось в 5-м туре Премьер-Лиги.





"Тоттенхэм" далек от оптимальной формы



Победа на "Олд Траффорд" со счетом 0:3 могла создать обманчивое впечатление о силе "Тоттенхэма", но, как и всегда, команда Маурисио Почеттино сложно входит в сезон. Удача была на ее стороне в матче с "Манчестер Юнайтед", и два следующих поединка подтвердили то, что сейчас лондонцы далеки от своей оптимальной формы.



Почеттино после встречи пытался выдать желаемое за действительное, но на фоне "Ливерпуля" его команда выглядела слабо. Побеждать гости "Уэмбли" могли со значительно более крупным счетом, и под удары соперника "Тоттенхэм" нередко подставлялся сам. Возможно, Харри Кейн и другие герои Чемпионата Мира еще могут ощущать усталость, а где-то играют свои роль попытки изменить атаку тактически. Но оправданием это быть не может, потому что на старте кампании "шпоры" снова находятся в тени своих потенциальных конкурентов. "Ливерпуль" же идет впереди всех, и Юрген Клопп может жаловаться только на то, что его команда не забивает больше, оставляя соперникам лишние шансы.



"Ньюкаслу" нужно быть решительнее



Этот совет звучал актуально и по ходу прошлой кампании, но, в конце концов, Рафа Бенитес на деле подтвердил верность своих методов. Возможно, похожий сценарий нас ждет и в нынешнем сезоне, но игра с "Арсеналом" оставила знакомое впечатление. Из-за лишней осторожности "Ньюкасл" упускает возможности.



Конечно, тактика Бенитеса позволяет "сорокам" избегать разгромов в матчах с соперниками топ-уровня, что было подтверждено и матчами против "Челси" и "Тоттехэма". Другой вопрос, что с "Арсеналом" "Ньюкасл" мог сыграть по-другому. У команды Унаи Эмери огромные проблемы в обороне, и даже скромный "Кардифф" в предыдущем туре нашел способ дважды забить в ворота Петра Чеха. "Ньюкасл" решил атаковать только тогда, когда пропустил дважды. И то, что это быстро привело к забитому мячу, только подтверждает мнение: "Ньюкасл", сыграй он чуть решительнее, мог бы получить из этой игры больше. Вместо этого команда Бенитеса снова осложнила жизнь сопернику, который все равно нашел выход за счет индивидуального класса своих исполнителей.



Заха продолжает делать разницу для "Кристал Пэлас"



От "Кристал Пэлас" никто не ожидал трех подряд поражений, из которых последнее — дома против "Саутгемптона" — выглядело особенно плохо. В случае с "орлами" ответ хорошо известен. Против "Саутгемптона" не играл Уилфрид Заха, но ивуариец вернулся в матче с "Хаддерсфилдом", а его великолепный гол вернул команду Роя Ходжсона на победный путь.



Переоценивать уровень соперника не стоит, но эффект Захи проявляется не только против "Хаддерсфилда". Иногда кажется, что он единственный футболист в составе "Пэлас", способный довести до результата атаки команды. И определенно так считают соперники. Захе много доставалось от игроков "Хаддерсфилда" в субботу, и в итоге Уилфрид сорвался. Не только на желтую карточку во время матча, но и на эмоциональное выступление после игры. Лидеру лондонцев надоело то, как жестко против него играют соперники, и как часто эту жесткость игнорируют арбитры. Такие внутренние ощущения обычно выдают игрока высокого уровня: можно сказать, что подкаты под Уилфа — это своеобразный футбольный комплимент.



"Челси" не сбавляет оборотов



Маурицио Сарри выбрал для себя коронную фразу: после каждой новой победы тренер "Челси" говорит о том, что его команда по-прежнему может играть лучше. Вероятно, он прав, но стартовать на своей новой работе лучше, чем это сделал Сарри, сложно. И это небольшой сюрприз, учитывая, какие настроения были вокруг "Челси" за неделю до старта кампании, когда лондонцы безвольно проиграли "Манчестер Сити" в матче за Суперкубкок.



Свою пятую победу в пяти матчах команда Сарри одержала в субботу, разгромив дома "Кардифф". Валлийцы создали проблемы фаворитам, но, похоже, что сейчас "Челси" способен терпеливо выходить из сложных ситуаций — будь то командная оборона соперника, либо пропущенный мяч. Под руководством Сарри особое удовольствие от игры получает Эден Азар. Бельгиец в субботу забил трижды, его тренер предположил, что он может быть лучшим игроком Европы, а сам Эден дал понять, что в нынешней команде он ощущает особый комфорт. "Он просит нас всегда держать мяч и искать передачи между линиями", — заметил Азар, шесть лет игравший в "Челси", ориентированном на быстрые переходы в атаку и защитную дисциплину.



"Манчестер Юнайтед" остановил "Уотфорд"



Учитывая идеальный старт "Уотфорда" и уверенную победу над "Тоттенхэмом", команду Хави Грасии считали едва ли не фаворитом домашней встречи с "Манчестер Юнайтед". Этот подход игнорировал пару нюансов. Во-первых, статистику противостояний "шершней" с "Юнайтед", которому в последнее время удавались поединки против "Уотфорда". Во-вторых, тот факт, что МЮ, если оставить за скобками игру против "Брайтона", на старте играет лучше, чем принято об этом говорить по умолчанию.



Эти факторы проявились на "Викаридж Роад" в субботу. "Манчестер Юнайтед" был как раз той командой, которую не пугала физическая мощь "Уотфорда", обеспечивающая ему результаты на пике формы. И подопечные Жозе Моуриньо сыграли если не впечатляюще, то очень профессионально, воспользовавшись игровым преимуществом в первом тайме, а затем сдержав удар соперника после перерыва. Моуриньо может быть недоволен только тем, что его команда не использовала один из шансов закрыть игру третьим голом и заставила Давида де Хеа совершать решающий сейв на последних минутах матча.



Харт — единственная опора "Бернли"



По результату воскресной игры можно сделать вывод, что "Бернли" движется в правильном направлении. После серии матчей, в которых "бордовые" пропускали не меньше трех мячей, команда Шона Дайча пропустила всего раз. Возможно, оборона "Бернли" постепенно возвращается к прошлогоднему состоянию? Едва ли. На поле "Вулверхэмптона" седьмая команда прошлого сезона должна была пропускать все те же три-четыре (или больше) мяча, если бы не везение и героическая игра Джо Харта.



"Бернли" нужно время для того, чтобы стабилизировать свою игру в защите. На этом сложном этапе Харт становится тем, кто пусть и не уберегает команду от поражений, но хотя бы дарит ей шанс по ходу матча. И это достаточно иронично. В последние два года "Бернли" старательно работал над репутацией команды с лучшей защитой в Премьер-Лиге, в то время как карьера Харта стремительно пошла вниз. Решение Дайча подписать Джо выглядела сюрпризом (даже с травмами Ника Поупа и Тома Хитона), но пока это единственный успешный ход "бордовых" в этой кампании.



"Вест Хэм" не безнадежен



В день рождения Мануэля Пеллегрини "Вест Хэм" преподнес менеджеру лучший подарок: первую победу в Премьер-Лиге. Лондонцы вообще впервые взяли очки и выдали, безусловно, свой лучший поединок со старта кампании, заметно улучшив настроение болельщикам после четырех подряд поражений.



Пеллегрини свой подарок заслужил, потому что его решения повлияли на качество игры "Вест Хэма" в матче с "Эвертоном". Разницу сделали изменения в центре полузащиты (игра тройки Нобл-Райс-Обианг), а также первый выход в старте украинского вингера Андрея Ярмоленко, сделавшего дубль. Ярмоленко, Арнаутович и Фелипе Андерсон блистали на поле "Гудисон Парк" во многом благодаря эффективной игре команды в центре поля. А также благодаря традиционным проблемам с дисциплиной в "Эвертоне", где чрезмерная самоуверенность некоторых игроков временами приводит к проблемам. Но этот матч все равно больше был о "Вест Хэме", который подтвердил: команда не безнадежна, а просто нуждается в векторе развития.



Иван Громиков специально для FAPL.ru