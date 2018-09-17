Уилшир пропустит полтора месяца после операции на лодыжке

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир перенес операцию на лодыжке и теперь пропустит около шести недель.

Перебравшись минувшим летом к "молотобойцам" в статусе свободного агента, Уилшир выходил в стартовом составе на все четыре первых матча нового сезона Премьер-Лги, в том числе против родного "Арсенала" в конце августа.



Однако воскресный выезд к "Эвертону" Джек внезапно пропустил. Как выяснилось, 26-летний англичанин неудачно подвернул лодыжку на тренировке несколькими днями ранее.



Как сообщает The Guardian, медицинский штаб "Вест Хэма" до последнего надеялся, что возникшую проблему удастся решить без хирургического вмешательства, однако это оказалось невозможно.



Таким образом, в понедельник Уилшир перенес процедуру и теперь приступает к реабилитации, которая растянется до конца октября.



Добавим, что проблемы с лодыжками беспокоят Джека уже несколько лет. В том числе и по этой причине Уилшир был вынужден закончить свою карьеру в "Арсенале" и уйти в клуб, где ему будет проще претендовать на игровые минуты после очередного возвращения из лазарета.