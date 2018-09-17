"Пэлас" пожаловался в Премьер-Лигу насчет отношения судей к Захе

"Кристал Пэлас" обратился к руководству Премьер-Лиги с жалобой на предвзятое отношение арбитров к нападающему Уилфриду Захе.

Как известно, судьи уже давно оставляют без внимания падения Захи в чужой штрафной, однако теперь рефери принялись игнорировать и фолы на Уилфриде в середине поля.



В этом сезоне на игроке сборной Кот-д'Ивуара уже 11 раз нарушали правила, включая циничные фолы защитника "Хаддерсфилда" Матиаса Йоргенсена и полузащитника "Уотфорда" Этьена Капу.



После субботнего матча против "терьеров", в котором Заха забил единственный гол, Уилфрид посетовал, что ему, наверное, должны сломать ногу, чтобы рефери соизволил достать из кармана красную карточку.



Как стало известно The Telegraph, "Пэлас" решил поддержать своего лидера в этой ситуации и обратился к Премьер-Лиге с требованием защитить Уилфрида и не оставлять без внимания очевидные проявления грубости.



Однако Sky Sports спешит добавить, что судейский корпус не имеет претензий к Ли Мейсону, который обслуживал матч "Хаддерсфилда" и "Пэлас", и вообще не собирается отдавать отдельных указаний рефери насчет Захи.