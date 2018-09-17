"Тоттенхэм" сыграет с "Интером" без Льориса, Алли, Алдервейрелда и Триппьера

"Тоттенхэм" отправился в Италию на матч Лиги Чемпионов против "Интера" не только без голкипера Уго Льориса с плеймейкером Деле Алли, но и без защитников Кирана Триппьера с Тоби Алдервейрелдом.

Напомним, Уго и Деле пропустили и матч минувшего уикенда против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, не успев восстановиться в срок после травм. "Шпорам" явно не хватало надежности Льориса на последнем рубеже, как и креатива Алли впереди, следствием чего стало закономерное поражение 1:2.



Однако перед стартом в Лиге Чемпионов кадровые проблемы "Тоттенхэма" лишь усугубились. Триппьер и Алдервейрелд, вышедшие против "Ливерпуля" с первых минут, не поехали в Италию "по техническим причинам", как это объяснил главный тренер Маурисио Почеттино.



"Это было техническое решение. Вы можете найти в словаре значение этой фразы, техническое решение. Возможно, также и тактические, учитывая ситуацию на поле, но в первую очередь техническое. Ты можешь заявить только 25 игроков, сыграть только 11 и только семь разместить в запасе. Вот вам причина", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Еще одной потерей "шпор" во вторник вечером на "Сан Сиро" станет полузащитник Мусса Сиссоко, до сих пор не вернувшийся в строй.