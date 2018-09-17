Лэмпард: "Дерби" не может позволить себе Терри"

Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему не сможет воссоединиться с защитником Джоном Терри, своим бывшим партнером по "Челси".

На прошлой неделе 37-летний Терри возобновил поиски нового клуба, отказавшись от перехода в московский "Спартак", вариант с которым забраковала семья футболиста.



В данный момент Терри связывают с возвращением в "Челси" на тренерскую роль, но также ходили слухи, что Джон может отсрочить завершение игровой карьеры и помочь своему старому другу Лэмпарду в его дебютном сезоне у руля "Дерби". Однако "баранам" ветеран не по карману.



"Джон замечательный игрок, замечательная личность. Он отлично бы подошел любому клубу".



"Однако здесь я вынужден расставлять приоритеты. Нам пришлось продать лучшего бомбардира лиги (Матея Выдру). Мы продали его, чтобы высвободить средства и получить возможность сделать необходимые изменения, пригласить больше игроков на атакующие позиции".



"Послушайте, я повторюсь еще раз. Я не хочу, чтобы это выглядело так, словно я не желаю подписывать Джона Терри — я взял бы его в любой момент. Однако мы должны думать о зарплатной ведомости, об имеющихся игроках о приоритетах команды. Все просто".



"Джон будет великолепен, куда бы ни отправился. Когда ты легенда футбола и так упорно трудишься, ты можешь продолжать играть, а можешь пойти работать в медиа или тренировать. Выбор за ним, и я уверен, он будет успешен", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.