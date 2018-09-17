Жиру рад конкуренции с Моратой

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что только рад конкуренции со стороны Альваро Мораты.

В минувшую субботу против "Кардиффа" Жиру впервые в этом сезоне появился в стартовом составе, отметившись двумя результативными передачами на Эдена Азара, который затем заявил, что Оливье нет равных в мире по умению принимать и удерживать мяч в атаке.



Таким образом, 31-летний француз сделал серьезную заявку на то, чтобы и на следующий матч вновь выйти с первых минут, хотя главный тренер "синих" Маурицио Сарри уже сообщил, что у него не будет ярко выраженного основного нападающего в этом сезоне. Сам Жиру видит в конкуренции с Моратой только хорошее.



"Между нами всегда была честная конкуренция, и мы оба стараемся прибавить, чтобы помочь команде достичь своих целей".



"Я не играл в начале сезона, поскольку поздно вернулся с Чемпионата Мира. Мне требовалось быть терпеливым, мне требовалось набрать достойные физические кондиции".



"Тренер сказал, что до конца августа не будет сильно тасовать состав. Он дало это ясно понять. Вдобавок Альваро был хорош поначалу, он целиком провел предсезонный период. Справедливо, что он и начал сезон".



"Я рад обладать им в качестве партнера по команде, потому что он подстегивает меня становиться лучше. Это позитивная вещь для нас обоих. Я хочу играть как можно больше матчей и хочу быть как можно эффективнее для команды", — цитирует Жиру Evening Standard.