Жиру рад конкуренции с Моратой

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что только рад конкуренции со стороны Альваро Мораты.

В минувшую субботу против "Кардиффа" Жиру впервые в этом сезоне появился в стартовом составе, отметившись двумя результативными передачами на Эдена Азара, который затем заявил, что Оливье нет равных в мире по умению принимать и удерживать мяч в атаке.

Таким образом, 31-летний француз сделал серьезную заявку на то, чтобы и на следующий матч вновь выйти с первых минут, хотя главный тренер "синих" Маурицио Сарри уже сообщил, что у него не будет ярко выраженного основного нападающего в этом сезоне. Сам Жиру видит в конкуренции с Моратой только хорошее.

"Между нами всегда была честная конкуренция, и мы оба стараемся прибавить, чтобы помочь команде достичь своих целей".

"Я не играл в начале сезона, поскольку поздно вернулся с Чемпионата Мира. Мне требовалось быть терпеливым, мне требовалось набрать достойные физические кондиции".

"Тренер сказал, что до конца августа не будет сильно тасовать состав. Он дало это ясно понять. Вдобавок Альваро был хорош поначалу, он целиком провел предсезонный период. Справедливо, что он и начал сезон".

"Я рад обладать им в качестве партнера по команде, потому что он подстегивает меня становиться лучше. Это позитивная вещь для нас обоих. Я хочу играть как можно больше матчей и хочу быть как можно эффективнее для команды", — цитирует Жиру Evening Standard.



Метки Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2018 19:00

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  1. mixmaster 17.09.2018 20:56 # mixmaster
    Единственный топ нап в челс ки

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  2. lfc-in-my-heart 17.09.2018 20:44 # lfc-in-my-heart
    Конечно рад, в Арсенале то конкуренция была посерьёзнее. Лаказет и Велбек, как никак!

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  3. j-silver 17.09.2018 19:56 # j-silver
    Два дерева конкурируют кто большее дерево

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  4. sisyazavr 17.09.2018 19:27 # sisyazavr
    Гармонично все складывается, кто бы мог подумать о таком старте летом. Челси привык приятно удивлять игрой своих болельщиков и расстраивать всех соперников)

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  5. chebrec 17.09.2018 19:26 # chebrec
    Маратик пока отдыхает

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