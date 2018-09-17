Клопп не считает Неймара симулянтом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не считает нападающего ПСЖ Неймара симулянтом.

Во вторник вечером Неймар со своими одноклубниками выйдет на поле "Энфилда", чтобы сыграть первый матч группового этапа Лиги Чемпионов.



В процессе выступления на Чемпионате Мира в России за сборную Бразилии Неймар укрепил репутацию игрока, который слишком легко и слишком театрально оказывается на газоне, однако Клопп в первую очередь сосредоточен на футбольных качествах экс-нападающего "Барселоны".



"Я особо не знаю насчет этих обвинений в артистизме. Когда я смотрел Чемпионат Мира, люди говорили, что он приукрашивает. Вообще-то, это абсолютно нормальная реакция".



"Соперники действительно охотятся за ним, и он хочет поберечь себя, поэтому я могу понять это, могу понять его точку зрения".



"Его поведение приближает соперника, совершившего фол на желтую карточку, к красной карточке. Беречь себя — это умно, и нам не нужно переживать насчет его поведения. Мы не собираемся бить его, мы хотим отбирать мяч".



"Мы постараемся обезвредить его, выигрывая единоборства. Я не уверен, возможно ли обезвредить его полностью, учитывая его мастерство, потому что он выдающийся игрок, и во время Чемпионата Мира он не был полностью здоров, но никто не интересовался этим. Он играл за свою страну, хотя был не в форме".



"Бельгия провела очень хороший матч против Бразилии, но если бы Неймар был в форме, Бразилия выиграла бы тот четвертьфинал".



"Он перенес травму, и он немного берег себя. Я не думаю о такого рода вещах. В минувший уикенд он отдыхал, потому против нас точно будет в форме. Мы увидим Неймара в полной комплектации, и нам придется иметь с ним дело", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.