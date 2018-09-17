Клопп не считает Неймара симулянтом

Неймар Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не считает нападающего ПСЖ Неймара симулянтом.

Во вторник вечером Неймар со своими одноклубниками выйдет на поле "Энфилда", чтобы сыграть первый матч группового этапа Лиги Чемпионов.

В процессе выступления на Чемпионате Мира в России за сборную Бразилии Неймар укрепил репутацию игрока, который слишком легко и слишком театрально оказывается на газоне, однако Клопп в первую очередь сосредоточен на футбольных качествах экс-нападающего "Барселоны".

"Я особо не знаю насчет этих обвинений в артистизме. Когда я смотрел Чемпионат Мира, люди говорили, что он приукрашивает. Вообще-то, это абсолютно нормальная реакция".

"Соперники действительно охотятся за ним, и он хочет поберечь себя, поэтому я могу понять это, могу понять его точку зрения".

"Его поведение приближает соперника, совершившего фол на желтую карточку, к красной карточке. Беречь себя — это умно, и нам не нужно переживать насчет его поведения. Мы не собираемся бить его, мы хотим отбирать мяч".

"Мы постараемся обезвредить его, выигрывая единоборства. Я не уверен, возможно ли обезвредить его полностью, учитывая его мастерство, потому что он выдающийся игрок, и во время Чемпионата Мира он не был полностью здоров, но никто не интересовался этим. Он играл за свою страну, хотя был не в форме".

"Бельгия провела очень хороший матч против Бразилии, но если бы Неймар был в форме, Бразилия выиграла бы тот четвертьфинал".

"Он перенес травму, и он немного берег себя. Я не думаю о такого рода вещах. В минувший уикенд он отдыхал, потому против нас точно будет в форме. Мы увидим Неймара в полной комплектации, и нам придется иметь с ним дело", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Клопп, Ливерпуль, Неймар, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. superzaki 17.09.2018 20:23 # superzaki
    Да потому что неймар относится к сексуальным меньшиствам и поэтому всем известно что в Англии толерантность преобладает. Сейчас объясню к чему я веду если бы Клопп назвал его симулянтом реакция Геймара была бы таковой якобы он назвал его сумулянтом потому что он в жепку долбится ну а далее штрафные санкции и т.д и т.п. Клопп гений

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  2. sisyazavr 17.09.2018 19:24 # sisyazavr
    https://www.youtube.com/watch?v=ej1kJfTnHyo
    Нарезка самых позорных моментов Неймара

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  3. sisyazavr 17.09.2018 19:19 # sisyazavr
    Какое тупое интервью.

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  4. manutd-20champ 17.09.2018 19:03 # manutd-20champ
    дурак что ли, или прикидывается?

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  5. ilovemanutd 17.09.2018 18:53 # ilovemanutd
    Вроде бы был случай на ЧМ когда он симулировал в штрафной, не помню в каком матче. И вроде бы, точно не помню, там не было никакой угрозы его здоровью.

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  6. firmino9 17.09.2018 18:39 # firmino9
    Подлизал Неймару, чтоб завтра нас не вынес)

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  7. alexomck 17.09.2018 18:04 # alexomck
    любитель обратить внимание, типа Мане, норм клопп маслит в предверии бразильскому клоуну, да.

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