Клопп не уверен, сыграет ли Фирмино с ПСЖ

Роберто Фирмино и Ян Вертонген Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что до сих пор не уверен насчет шансов нападающего Роберто Фирмино сыграть против ПСЖ во вторник в Лиге Чемпионов.

Напомним, в минувшую субботу Фирмино отметился победным голов в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" (1:2), а также получил пальцем в глаз от защитника "шпор" Яна Вертонгена.

Роберто немедленно отправился в госпиталь и домой в Ливерпуль возвращался отдельно от команды. К счастью, 26-летний бразилец избежал серьезного повреждения и отделался лишь ссадиной глаза.

В своем первичном заявлении, посвященном травме Фирмино, "красные" сообщали, что участие Роберто в предстоящем матче на "Энфилде" "не исключено", однако сегодня Клопп не смог сильно порадовать болельщиков.

"Здоров ли Фирмино, чтобы сыграть? Нет, не совсем. Если бы мы играли сегодня, то без шансов, но все мы надеемся, что до завтра шансы появятся".

"Так что это хороша новость. Вопрос о его участии будет решен ближе к матчу, потому что все мы были шокированы, когда после игры увидели эти изображения".

"Связавшись с ним, когда он еще находился в госпитале, мы испытали большое облегчение. Это больно, и никто этого не хочет. Никому это не нужно. Но он будет в порядке — мы лишь не знаем, когда точно".

"До матча еще около 30 часов, и мы посмотрим на его состояние", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Если Клопп все-таки решит не рисковать Фирмино, то на острие атак "Ливерпуля" сыграет Даниэль Старридж. Другого выбора у Юргена в данный момент нет, потому что Доминик Соланке и Дивок Ориги отсутствуют с небольшими травмами.

"Он будет готов. Если Бобби не сможет сыграть, Дом и Дивок не смогут, тогда у нас образуется дефицит нападающих. Последние двое получили небольшие травмы в матче резерва против "Суонси", — добавил Клопп.



Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2018 17:05

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Последние комментарии:




  1. quavo 17.09.2018 18:14 # quavo
    прикиньте если клопп делает такое из амеб ливерных чтобы он сделал из псж

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  2. fowler9 17.09.2018 18:13 # fowler9
    Какой блять Старридж
    Это же минус один игрок сразу

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  3. mufc1994 17.09.2018 17:55 # mufc1994
    Давайте сейчас только без троллинга и по существу. Лично мне действительно страшно, что при Мауре МЮ тупо начнёт разваливаться и ключевые игроки просто захотят уйти из клуба. У многих игроков мало что получается при мауре (Санчес, Погба, Рэшфорд), есть ощущение, что у другого бы тренера они заиграли на полную

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  4. slash-lfc 17.09.2018 17:52 # slash-lfc
    Старридж/Шак могут выйти изи.

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  5. reddevil13 17.09.2018 17:48 # reddevil13
    лякаляка (С) кокойто олег

    https://www.meme-arsenal.com/memes/cd4eebbbc38b6bbd5c0d1e0e48dfa49a.jpg

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  6. tigerpool 17.09.2018 17:48 # tigerpool
    И без него изи вин для Ливерпуля.

    (ответить)

  7. narkot 17.09.2018 17:42 # narkot
    Вертонген норм паря, хоть бы без дисквы обошлось бы всё. Приятно наблюдать его волю к победе в каждом эпизоде

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  8. lfc-krr 17.09.2018 17:33 # lfc-krr
    Вертонген очень грязный игрок, конечно. Помню как тореса (уже пенса) поцарапать пытался. Мудила, короче!

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  9. scouser2005 17.09.2018 17:30 # scouser2005
    Ну пусть отдохнет... Быйдет если что на замену. Будет интересно на Дани Старра поглядеть. А то он засиделся.

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  10. only--liverpool 17.09.2018 17:26 # only--liverpool
    Почему Вертонгена не наказывают - вот в чем вопрос...

    (ответить)

  11. narcot 17.09.2018 17:25 # narcot
    кто может болеть за ливерпуль, челси или сити? пидopы!

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  12. rentv 17.09.2018 17:23 # rentv
    Кто вообще может болеть за Сити? Это скорее всего бывшие болельщики-глорыЮнайтед, которые поняли, что нечего ловить от этого великого клуба и решили поглотать хуи за сити, или кастрюляголовые ххлы. Нормальные люди на врят ли будут балеть за них..

    (ответить)

  13. royal-arsenal 17.09.2018 17:21 # royal-arsenal
    Кто вообще может болеть за Челси? Это скорее всего бывшие болельщики-глоры Лестера, которые поняли, что нечего ловить от этого великого клуба и решили поглотать хуи за чденси, или кастрюляголовые ххлы. Нормальные люди на врят ли будут балеть за них..

    (ответить)

  14. mata-hazard 17.09.2018 17:19 # mata-hazard
    Кто вообще может болеть за Ливерпуль? Это скорее всего бывшие болельщики-глоры Арсенала, которые поняли, что нечего ловить от этой помойки и решили поглорить за Ливерпуль, или кастрюляголовые хохлы. Нормальные люди наврядли будут болеть за них.

    (ответить)

  15. royal-arsenal 17.09.2018 17:19 # royal-arsenal
    Клопп топ, Фирмино переоценёнка, Юргенн и Юлька 2 пид0ра по интересам
    на этот час пока всё

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  16. alexomck 17.09.2018 17:18 # alexomck
    казаху в глаз попасть не так просто, могет вертонген.

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  17. el-ray 17.09.2018 17:16 # el-ray
    да поссут ему в глаз и все пройдет. Этож портовый обрыган.

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  18. rentv 17.09.2018 17:16 # rentv
    Мужики, как вы смотрите на проколотые уши?

    Хочу себе пиратскую серьгу в левое ухо. Нормально?

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  19. firmino9 17.09.2018 17:15 # firmino9
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    Пора наказывать курочку

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  20. rentv 17.09.2018 17:14 # rentv
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