Клопп не уверен, сыграет ли Фирмино с ПСЖ
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что до сих пор не уверен насчет шансов нападающего Роберто Фирмино сыграть против ПСЖ во вторник в Лиге Чемпионов.
Напомним, в минувшую субботу Фирмино отметился победным голов в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" (1:2), а также получил пальцем в глаз от защитника "шпор" Яна Вертонгена.
Роберто немедленно отправился в госпиталь и домой в Ливерпуль возвращался отдельно от команды. К счастью, 26-летний бразилец избежал серьезного повреждения и отделался лишь ссадиной глаза.
В своем первичном заявлении, посвященном травме Фирмино, "красные" сообщали, что участие Роберто в предстоящем матче на "Энфилде" "не исключено", однако сегодня Клопп не смог сильно порадовать болельщиков.
"Здоров ли Фирмино, чтобы сыграть? Нет, не совсем. Если бы мы играли сегодня, то без шансов, но все мы надеемся, что до завтра шансы появятся".
"Так что это хороша новость. Вопрос о его участии будет решен ближе к матчу, потому что все мы были шокированы, когда после игры увидели эти изображения".
"Связавшись с ним, когда он еще находился в госпитале, мы испытали большое облегчение. Это больно, и никто этого не хочет. Никому это не нужно. Но он будет в порядке — мы лишь не знаем, когда точно".
"До матча еще около 30 часов, и мы посмотрим на его состояние", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Если Клопп все-таки решит не рисковать Фирмино, то на острие атак "Ливерпуля" сыграет Даниэль Старридж. Другого выбора у Юргена в данный момент нет, потому что Доминик Соланке и Дивок Ориги отсутствуют с небольшими травмами.
"Он будет готов. Если Бобби не сможет сыграть, Дом и Дивок не смогут, тогда у нас образуется дефицит нападающих. Последние двое получили небольшие травмы в матче резерва против "Суонси", — добавил Клопп.
17.09.2018 17:05
Просмотров: 1146
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
прикиньте если клопп делает такое из амеб ливерных чтобы он сделал из псж
(ответить)
Какой блять Старридж
Это же минус один игрок сразу
(ответить)
Давайте сейчас только без троллинга и по существу. Лично мне действительно страшно, что при Мауре МЮ тупо начнёт разваливаться и ключевые игроки просто захотят уйти из клуба. У многих игроков мало что получается при мауре (Санчес, Погба, Рэшфорд), есть ощущение, что у другого бы тренера они заиграли на полную
(ответить)
Старридж/Шак могут выйти изи.
(ответить)
лякаляка (С) кокойто олег
https://www.meme-arsenal.com/memes/cd4eebbbc38b6bbd5c0d1e0e48dfa49a.jpg
(ответить)
И без него изи вин для Ливерпуля.
(ответить)
Вертонген норм паря, хоть бы без дисквы обошлось бы всё. Приятно наблюдать его волю к победе в каждом эпизоде
(ответить)
Вертонген очень грязный игрок, конечно. Помню как тореса (уже пенса) поцарапать пытался. Мудила, короче!
(ответить)
Ну пусть отдохнет... Быйдет если что на замену. Будет интересно на Дани Старра поглядеть. А то он засиделся.
(ответить)
Почему Вертонгена не наказывают - вот в чем вопрос...
(ответить)
кто может болеть за ливерпуль, челси или сити? пидopы!
(ответить)
Кто вообще может болеть за Сити? Это скорее всего бывшие болельщики-глорыЮнайтед, которые поняли, что нечего ловить от этого великого клуба и решили поглотать хуи за сити, или кастрюляголовые ххлы. Нормальные люди на врят ли будут балеть за них..
(ответить)
Кто вообще может болеть за Челси? Это скорее всего бывшие болельщики-глоры Лестера, которые поняли, что нечего ловить от этого великого клуба и решили поглотать хуи за чденси, или кастрюляголовые ххлы. Нормальные люди на врят ли будут балеть за них..
(ответить)
Кто вообще может болеть за Ливерпуль? Это скорее всего бывшие болельщики-глоры Арсенала, которые поняли, что нечего ловить от этой помойки и решили поглорить за Ливерпуль, или кастрюляголовые хохлы. Нормальные люди наврядли будут болеть за них.
(ответить)
Клопп топ, Фирмино переоценёнка, Юргенн и Юлька 2 пид0ра по интересам
на этот час пока всё
(ответить)
казаху в глаз попасть не так просто, могет вертонген.
(ответить)
да поссут ему в глаз и все пройдет. Этож портовый обрыган.
(ответить)
Мужики, как вы смотрите на проколотые уши?
Хочу себе пиратскую серьгу в левое ухо. Нормально?
(ответить)
http://fapl.ru/posts/52207/
Пора наказывать курочку
(ответить)
ВСТУПАЙ В ФЕНТЕЗИ ПО ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ОТ САЙТА ФАПЛ
https://gaming.uefa.com/en/uclfantasy
КОД ПРИГЛАШЕНИЯ:
N55JSJ7SWB
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий