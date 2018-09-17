Клопп не уверен, сыграет ли Фирмино с ПСЖ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что до сих пор не уверен насчет шансов нападающего Роберто Фирмино сыграть против ПСЖ во вторник в Лиге Чемпионов.

Напомним, в минувшую субботу Фирмино отметился победным голов в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" (1:2), а также получил пальцем в глаз от защитника "шпор" Яна Вертонгена.



Роберто немедленно отправился в госпиталь и домой в Ливерпуль возвращался отдельно от команды. К счастью, 26-летний бразилец избежал серьезного повреждения и отделался лишь ссадиной глаза.



В своем первичном заявлении, посвященном травме Фирмино, "красные" сообщали, что участие Роберто в предстоящем матче на "Энфилде" "не исключено", однако сегодня Клопп не смог сильно порадовать болельщиков.



"Здоров ли Фирмино, чтобы сыграть? Нет, не совсем. Если бы мы играли сегодня, то без шансов, но все мы надеемся, что до завтра шансы появятся".



"Так что это хороша новость. Вопрос о его участии будет решен ближе к матчу, потому что все мы были шокированы, когда после игры увидели эти изображения".



"Связавшись с ним, когда он еще находился в госпитале, мы испытали большое облегчение. Это больно, и никто этого не хочет. Никому это не нужно. Но он будет в порядке — мы лишь не знаем, когда точно".



"До матча еще около 30 часов, и мы посмотрим на его состояние", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Если Клопп все-таки решит не рисковать Фирмино, то на острие атак "Ливерпуля" сыграет Даниэль Старридж. Другого выбора у Юргена в данный момент нет, потому что Доминик Соланке и Дивок Ориги отсутствуют с небольшими травмами.



"Он будет готов. Если Бобби не сможет сыграть, Дом и Дивок не смогут, тогда у нас образуется дефицит нападающих. Последние двое получили небольшие травмы в матче резерва против "Суонси", — добавил Клопп.