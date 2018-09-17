Бегович сравнил атаку "Борнмута" с троицей из "Ливерпуля"

Салах, Фирмино и Мане Голкипер "Борнмута" Асмир Бегович считает, что атака его команды ничем не уступает троице из "Ливерпуля" в лице Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.

После пяти матчей "красные" забили уже 11 голов, но атака "Борнмута" уступает им не сильно — 10 мячей. По мнению Беговича, Райан Фрэйзер, Джошуа Кинг и Каллум Уилсон так же хороши, как и смертоносное трио "Ливерпуля".

"Наша атакующая троица так же хороша, как они. Когда ребята в форме, то не уступают даже Салаху, Фирино и Мане. Они отлично понимают друг друга, много атакуют и очень часто забивают голы", - приводит слова Беговича Daily Mail.

Отметим, что Уилсон, Фрэйзер и Кинг записали на свой счет семь голов и пять результативных передач на старте сезона. Фирмино, Мане и Салах – восемь мячей и три ассиста.




Метки Бегович, Борнмут, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 17.09.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 741

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 17.09.2018 17:50 # tigerpool
    Молодцы парни, равняются на лучших, за это уважение и удачи (не против нас).

    (ответить)

  2. vyrentz 17.09.2018 17:43 # vyrentz
    Подарите Беговичу календарь, он, видать, не в курсе, что на улице сентябрь.

    (ответить)

  3. sisyazavr 17.09.2018 17:10 # sisyazavr
    Что-то эти топари забили меньше полузащитника в Челси

    (ответить)

  4. blackdreamer 17.09.2018 17:08 # blackdreamer
    моратиньё и жириньё вот где топари атаки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: