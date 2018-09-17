Бегович сравнил атаку "Борнмута" с троицей из "Ливерпуля"
Голкипер "Борнмута" Асмир Бегович считает, что атака его команды ничем не уступает троице из "Ливерпуля" в лице Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.
После пяти матчей "красные" забили уже 11 голов, но атака "Борнмута" уступает им не сильно — 10 мячей. По мнению Беговича, Райан Фрэйзер, Джошуа Кинг и Каллум Уилсон так же хороши, как и смертоносное трио "Ливерпуля".
"Наша атакующая троица так же хороша, как они. Когда ребята в форме, то не уступают даже Салаху, Фирино и Мане. Они отлично понимают друг друга, много атакуют и очень часто забивают голы", - приводит слова Беговича Daily Mail.
Отметим, что Уилсон, Фрэйзер и Кинг записали на свой счет семь голов и пять результативных передач на старте сезона. Фирмино, Мане и Салах – восемь мячей и три ассиста.
17.09.2018 17:00
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Последние комментарии:
Молодцы парни, равняются на лучших, за это уважение и удачи (не против нас).
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Подарите Беговичу календарь, он, видать, не в курсе, что на улице сентябрь.
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Что-то эти топари забили меньше полузащитника в Челси
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моратиньё и жириньё вот где топари атаки
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