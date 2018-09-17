Бегович сравнил атаку "Борнмута" с троицей из "Ливерпуля"

Голкипер "Борнмута" Асмир Бегович считает, что атака его команды ничем не уступает троице из "Ливерпуля" в лице Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.

После пяти матчей "красные" забили уже 11 голов, но атака "Борнмута" уступает им не сильно — 10 мячей. По мнению Беговича, Райан Фрэйзер, Джошуа Кинг и Каллум Уилсон так же хороши, как и смертоносное трио "Ливерпуля".



"Наша атакующая троица так же хороша, как они. Когда ребята в форме, то не уступают даже Салаху, Фирино и Мане. Они отлично понимают друг друга, много атакуют и очень часто забивают голы", - приводит слова Беговича Daily Mail.



Отметим, что Уилсон, Фрэйзер и Кинг записали на свой счет семь голов и пять результативных передач на старте сезона. Фирмино, Мане и Салах – восемь мячей и три ассиста.