FA обвинила Лэмпарда в недостойном поведении

Наставнику "Дерби" Фрэнку Лэмпарду грозит первый денежный штраф в тренерской карьере.

Во время субботнего матча с "Ротерхэмом" рефери Питер Бэнкс отправил молодого тренера на трибуны. Лэмпард был недоволен тем, что арбитр не назначил в ворота соперника пенальти, и совершенно не скрывал своих эмоций по этому поводу.



Уже сегодня FA обвинила Фрэнка в недостойном поведении, попросив Лэмпарда объясниться до 6 часов вечера четверга. Скорее всего, Фрэнк будет наказан денежным штрафом – первым в тренерской карьере.



Отметим, что субботнее поражение стало для "Дерби" уже третьим в сезоне. Пока команда Лэмпарда идет на седьмом месте в Чемпионшипе, набрав 12 очков по итогам семи туров.