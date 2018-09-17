FA обвинила Лэмпарда в недостойном поведении
Наставнику "Дерби" Фрэнку Лэмпарду грозит первый денежный штраф в тренерской карьере.
Во время субботнего матча с "Ротерхэмом" рефери Питер Бэнкс отправил молодого тренера на трибуны. Лэмпард был недоволен тем, что арбитр не назначил в ворота соперника пенальти, и совершенно не скрывал своих эмоций по этому поводу.
Уже сегодня FA обвинила Фрэнка в недостойном поведении, попросив Лэмпарда объясниться до 6 часов вечера четверга. Скорее всего, Фрэнк будет наказан денежным штрафом – первым в тренерской карьере.
Отметим, что субботнее поражение стало для "Дерби" уже третьим в сезоне. Пока команда Лэмпарда идет на седьмом месте в Чемпионшипе, набрав 12 очков по итогам семи туров.
17.09.2018 17:00
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Да.. тренерам тяжело мирится с судейским произволом.. легко себя чувствуешь себя когда знаешь что тебе помогут.. как недавно на Уайт хард Лейн.
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пенсо - шитюха
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Ничего ему не светит.
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пару раз покричит и успокоится. Игроки должны отреагировать
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А в Шотландии, Рейнджерс во главе со Стиви Джи громит Данди Юнайтед.
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Красава Лэмпс так держать, этих судей надо учить работать. Главное чтоб ты стал главным в Челси
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правильно Лэмпс, величайший полузащитник АПЛ так и должен вести себя когда твою команду засуживают, всякие терпилы типа гигза или жирольда молчали бы на бровке, а Лэмпс мужик! Красава!
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Сутулая псина кем себя возомнила? Легендой шити?
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Ну не скажите, быть в тени Джи это достойная тема.
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этого Лемпорта пенсы считают "интеллигентом".
Впрочем, верить пенсам, себя не уважать.
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