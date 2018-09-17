FA обвинила Лэмпарда в недостойном поведении

Фрэнк Лэмпард Наставнику "Дерби" Фрэнку Лэмпарду грозит первый денежный штраф в тренерской карьере.

Во время субботнего матча с "Ротерхэмом" рефери Питер Бэнкс отправил молодого тренера на трибуны. Лэмпард был недоволен тем, что арбитр не назначил в ворота соперника пенальти, и совершенно не скрывал своих эмоций по этому поводу.

Уже сегодня FA обвинила Фрэнка в недостойном поведении, попросив Лэмпарда объясниться до 6 часов вечера четверга. Скорее всего, Фрэнк будет наказан денежным штрафом – первым в тренерской карьере.

Отметим, что субботнее поражение стало для "Дерби" уже третьим в сезоне. Пока команда Лэмпарда идет на седьмом месте в Чемпионшипе, набрав 12 очков по итогам семи туров.




Метки FA, Дерби, Лэмпард

Автор foxmcfc   

Дата 17.09.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. olegxit 17.09.2018 17:46 # olegxit
    Да.. тренерам тяжело мирится с судейским произволом.. легко себя чувствуешь себя когда знаешь что тебе помогут.. как недавно на Уайт хард Лейн.

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  2. chr1s8rown 17.09.2018 17:16 # chr1s8rown
    пенсо - шитюха

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  3. only--liverpool 17.09.2018 16:53 # only--liverpool
    Ничего ему не светит.

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  4. papka-legend 17.09.2018 16:33 # papka-legend
    пару раз покричит и успокоится. Игроки должны отреагировать

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  5. jayspearingagent 17.09.2018 16:27 # jayspearingagent
    А в Шотландии, Рейнджерс во главе со Стиви Джи громит Данди Юнайтед.

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  6. rj1992 17.09.2018 16:26 # rj1992
    Красава Лэмпс так держать, этих судей надо учить работать. Главное чтоб ты стал главным в Челси

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  7. bezviz 17.09.2018 16:20 # bezviz
    правильно Лэмпс, величайший полузащитник АПЛ так и должен вести себя когда твою команду засуживают, всякие терпилы типа гигза или жирольда молчали бы на бровке, а Лэмпс мужик! Красава!

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  8. electric 17.09.2018 16:16 # electric
    Сутулая псина кем себя возомнила? Легендой шити?

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  9. gerrard08 17.09.2018 16:13 # gerrard08
    Ну не скажите, быть в тени Джи это достойная тема.

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  10. largo-winch 17.09.2018 16:01 # largo-winch
    этого Лемпорта пенсы считают "интеллигентом".
    Впрочем, верить пенсам, себя не уважать.

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