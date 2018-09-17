"Сити", вероятно, продаст Стерлинга в конце сезона

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити", вероятно, придется продать вингера Рахима Стерлинга после того, как переговоры о новом контракте зашли в тупик.

Как известно, действующий договор "Сити" со Стерлингом истекает уже летом 2020 года. Переговоры по новой сделке упираются в требования игрока: Рахим хочет увеличить зарплату со 170 до 220 тысяч фунтов в неделю.

Издание The Guardian утверждает, что диалог между сторонами зашел в тупик. Если контракт не будет подписан до июля, клуб с "Этихад" задумается о продаже 23-летнего вингера.

В таком случае "Сити" не сможет выручить за Стерлинга деньги, соответствующие его рыночной стоимости. Потенциальные покупатели понимают, уже в следующем сезоне получат возможность подписать Рахима совершенно бесплатно.




Метки Манчестер Сити, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 17.09.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2936

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 17.09.2018 17:52 # tigerpool
    В мю этого маленького обезьянку

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  2. alexomck 17.09.2018 17:15 # alexomck
    может в реал вместо хазарда свалить, там и з/п потянут и класс стерляди выше всеж.

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  3. rj1992 17.09.2018 17:09 # rj1992
    Эдик пили в МЮ этого топаря с такой мизерной зп. Зидан(Рен ТВ) одобряет?

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  4. alienripley 17.09.2018 17:09 # alienripley
    Непонимаю.. чего ему не хватает..

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  5. kos9k 17.09.2018 16:35 # kos9k
    чувак любит доить мешки-значит перейдет в челси, там только из-за завышенных зп и играют

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  6. vertigo-92 17.09.2018 16:28 # vertigo-92
    боже, какой же еплан, благо слили этого тупого бегунка

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  7. valiverpool 17.09.2018 16:22 # valiverpool
    бля, его манера бега - это пздц, как у педика

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  8. electric 17.09.2018 16:20 # electric
    Топово слили ямайчонка в свое время в голубой мех, который он сейчас пытается облить.
    Ну что за топари!

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  9. think 17.09.2018 15:44 # think
    Аминь, гнать ссаными тряпками.

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  10. chr1s8rown 17.09.2018 15:37 # chr1s8rown
    в мю перейдёт.

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  11. lfc-krr 17.09.2018 15:31 # lfc-krr
    Это ж сиреал миссер. Кому он нужен с такой ЗП?

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  12. farot 17.09.2018 15:13 # farot
    вот даун. Довыебуется и в итоге даже нынешний оклад у нового клуба выбить не сможет

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  13. largo-winch 17.09.2018 15:09 # largo-winch
    в Ливерпуль его, топово будет разрывать фланги

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  14. only--liverpool 17.09.2018 15:09 # only--liverpool
    в ПСЖ...

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  15. chebrec 17.09.2018 15:03 # chebrec
    Вот так вот поступают с легендами клуба в голубой крысятне

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