"Сити", вероятно, продаст Стерлинга в конце сезона
"Манчестер Сити", вероятно, придется продать вингера Рахима Стерлинга после того, как переговоры о новом контракте зашли в тупик.
Как известно, действующий договор "Сити" со Стерлингом истекает уже летом 2020 года. Переговоры по новой сделке упираются в требования игрока: Рахим хочет увеличить зарплату со 170 до 220 тысяч фунтов в неделю.
Издание The Guardian утверждает, что диалог между сторонами зашел в тупик. Если контракт не будет подписан до июля, клуб с "Этихад" задумается о продаже 23-летнего вингера.
В таком случае "Сити" не сможет выручить за Стерлинга деньги, соответствующие его рыночной стоимости. Потенциальные покупатели понимают, уже в следующем сезоне получат возможность подписать Рахима совершенно бесплатно.
17.09.2018 15:00
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Последние комментарии:
В мю этого маленького обезьянку
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может в реал вместо хазарда свалить, там и з/п потянут и класс стерляди выше всеж.
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Эдик пили в МЮ этого топаря с такой мизерной зп. Зидан(Рен ТВ) одобряет?
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Непонимаю.. чего ему не хватает..
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чувак любит доить мешки-значит перейдет в челси, там только из-за завышенных зп и играют
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боже, какой же еплан, благо слили этого тупого бегунка
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бля, его манера бега - это пздц, как у педика
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Топово слили ямайчонка в свое время в голубой мех, который он сейчас пытается облить.
Ну что за топари!
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Аминь, гнать ссаными тряпками.
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в мю перейдёт.
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Это ж сиреал миссер. Кому он нужен с такой ЗП?
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вот даун. Довыебуется и в итоге даже нынешний оклад у нового клуба выбить не сможет
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в Ливерпуль его, топово будет разрывать фланги
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в ПСЖ...
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Вот так вот поступают с легендами клуба в голубой крысятне
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