"Сити", вероятно, продаст Стерлинга в конце сезона

"Манчестер Сити", вероятно, придется продать вингера Рахима Стерлинга после того, как переговоры о новом контракте зашли в тупик.

Как известно, действующий договор "Сити" со Стерлингом истекает уже летом 2020 года. Переговоры по новой сделке упираются в требования игрока: Рахим хочет увеличить зарплату со 170 до 220 тысяч фунтов в неделю.



Издание The Guardian утверждает, что диалог между сторонами зашел в тупик. Если контракт не будет подписан до июля, клуб с "Этихад" задумается о продаже 23-летнего вингера.



В таком случае "Сити" не сможет выручить за Стерлинга деньги, соответствующие его рыночной стоимости. Потенциальные покупатели понимают, уже в следующем сезоне получат возможность подписать Рахима совершенно бесплатно.