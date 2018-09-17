Сон поблагодарил Почеттино после освобождения от армии

Сон Хен Мин и Почеттино Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин поблагодарил главного тренера Маурисио Почеттино за то, что тот отпустил его на Азиатские игры.

С помощью победы на Азиатских играх со сборной Южной Кореи Сон избежал призыва на службу армию, которую должны пройти все мужчины в стране до наступления 28 лет. Нападающий благодарен Почеттино за то, что тренер позволил ему отлучиться на старте сезона.

"Когда я играл за "Гамбург" и "Байер", тренеры не отпускали меня в сборную. Именно поэтому я так благодарен Маурисио. Он пошел на риск, но без его решения я бы не смог выиграть золотую медаль. Думаю, теперь я должен что-нибудь ему подарить".

"Мне жаль, что я не сыграл на старте сезона, но теперь я хочу помочь "Тоттенхэму". Я играю за них уже три года и всегда выкладываюсь изо всех сил", - цитирует Сон Evening Standard.




Метки Почеттино, Сон, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 17.09.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 782

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  1. j-silver 17.09.2018 14:51 # j-silver
    из-за него ливерпуйные обрыганы отскочили

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  2. star69 17.09.2018 14:34 # star69
    Хороший игрок.

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  3. chebrec 17.09.2018 14:09 # chebrec
    Норм че

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  4. chr1s8rown 17.09.2018 14:06 # chr1s8rown
    хорошо что не перешёл в ЛФК . такой позор .

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