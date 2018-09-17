Сон поблагодарил Почеттино после освобождения от армии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин поблагодарил главного тренера Маурисио Почеттино за то, что тот отпустил его на Азиатские игры.

С помощью победы на Азиатских играх со сборной Южной Кореи Сон избежал призыва на службу армию, которую должны пройти все мужчины в стране до наступления 28 лет. Нападающий благодарен Почеттино за то, что тренер позволил ему отлучиться на старте сезона.



"Когда я играл за "Гамбург" и "Байер", тренеры не отпускали меня в сборную. Именно поэтому я так благодарен Маурисио. Он пошел на риск, но без его решения я бы не смог выиграть золотую медаль. Думаю, теперь я должен что-нибудь ему подарить".



"Мне жаль, что я не сыграл на старте сезона, но теперь я хочу помочь "Тоттенхэму". Я играю за них уже три года и всегда выкладываюсь изо всех сил", - цитирует Сон Evening Standard.