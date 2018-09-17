Озил просит не сравнивать себя с Бергкампом

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил признался, что ему не нравятся сравнения с легендой "канониров" Деннисом Бергкампом.

В минувшие выходные Озил отметил юбилей, сыграв 200-й матч в составе "Арсенала". Стиль Месута похож на игру Бергкампа, однако немец хочет, чтобы его считали самостоятельной фигурой.



"За эти годы я часто слышал, что играю в стиле Бергкампа. Конечно, для меня это большая гордость и честь, но Деннис стал легендой "Арсенала", а я все еще играю в футбол".



"Я не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали. У меня свой собственный стиль, я никого не копирую и играю так с самого детства. Конечно, мне льстят подобные сравнения, но я Месут Озил и я еще на многое способен как футболист", - цитирует немца Sky Sports.