Озил просит не сравнивать себя с Бергкампом

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил признался, что ему не нравятся сравнения с легендой "канониров" Деннисом Бергкампом.

В минувшие выходные Озил отметил юбилей, сыграв 200-й матч в составе "Арсенала". Стиль Месута похож на игру Бергкампа, однако немец хочет, чтобы его считали самостоятельной фигурой.

"За эти годы я часто слышал, что играю в стиле Бергкампа. Конечно, для меня это большая гордость и честь, но Деннис стал легендой "Арсенала", а я все еще играю в футбол".

"Я не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали. У меня свой собственный стиль, я никого не копирую и играю так с самого детства. Конечно, мне льстят подобные сравнения, но я Месут Озил и я еще на многое способен как футболист", - цитирует немца Sky Sports.




Метки Арсенал, Бергкамп, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 17.09.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1008

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  1. lampard78 17.09.2018 14:33 # lampard78
    Бельерин просит не сравнивать себя с Месси.

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  2. valiverpool 17.09.2018 13:21 # valiverpool
    нихуя ему сны какие снятся

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  3. j-silver 17.09.2018 13:18 # j-silver
    ах ах ах как можно Ёзиля сравнить с бергкампом ах ах ах
    да ёзиль на две головы круче голландской переоцененки

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  4. vyrentz 17.09.2018 13:17 # vyrentz
    Пишут, что Невидимко зимой пополнит ряды шоу-балета Сетубальский Автобус. Там как раз ещё и такого клоуна не хватает только

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  5. makeewadim 17.09.2018 13:10 # makeewadim
    ЧТоо?? Хаха.. ДЭНИС не заслуживает, что бы его сравнивали с ЭТИМ...

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  6. largo-winch 17.09.2018 13:08 # largo-winch
    почему на фото нет Озиля, хотя новость про него?

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  7. lfc-in-my-heart 17.09.2018 13:07 # lfc-in-my-heart
    Лол, покажите человека, кто эту невидимку сравнивал с Дениссом?

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  8. chr1s8rown 17.09.2018 13:06 # chr1s8rown
    невидимка

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  9. vertigo-92 17.09.2018 13:00 # vertigo-92
    ладна)

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