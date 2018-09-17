Озил просит не сравнивать себя с Бергкампом
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил признался, что ему не нравятся сравнения с легендой "канониров" Деннисом Бергкампом.
В минувшие выходные Озил отметил юбилей, сыграв 200-й матч в составе "Арсенала". Стиль Месута похож на игру Бергкампа, однако немец хочет, чтобы его считали самостоятельной фигурой.
"За эти годы я часто слышал, что играю в стиле Бергкампа. Конечно, для меня это большая гордость и честь, но Деннис стал легендой "Арсенала", а я все еще играю в футбол".
"Я не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали. У меня свой собственный стиль, я никого не копирую и играю так с самого детства. Конечно, мне льстят подобные сравнения, но я Месут Озил и я еще на многое способен как футболист", - цитирует немца Sky Sports.
17.09.2018 13:00
Просмотров: 1008
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бельерин просит не сравнивать себя с Месси.
(ответить)
нихуя ему сны какие снятся
(ответить)
ах ах ах как можно Ёзиля сравнить с бергкампом ах ах ах
да ёзиль на две головы круче голландской переоцененки
(ответить)
Пишут, что Невидимко зимой пополнит ряды шоу-балета Сетубальский Автобус. Там как раз ещё и такого клоуна не хватает только
(ответить)
ЧТоо?? Хаха.. ДЭНИС не заслуживает, что бы его сравнивали с ЭТИМ...
(ответить)
почему на фото нет Озиля, хотя новость про него?
(ответить)
Лол, покажите человека, кто эту невидимку сравнивал с Дениссом?
(ответить)
невидимка
(ответить)
ладна)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий