Смоллинга мотивирует непопадание на Чемпионат Мира

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал, что за вдохновенной игрой в его исполнении на старте нового сезона стоит мотивация вернуться в сборную Англии.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт оставил 28-летнего Смоллинга вне заявки на Чемпионат Мира, где англичане добились большого успеха, попав в полуфинал турнира.



В матчах с "Бернли" и "Уотфордом" защитник сделал весомую заявку на то, чтобы вернуть расположение Саутгейта и получить приглашение в сборную. Именно этот фактор стал мотивирующим для Криса на старте сезона.



"Не хочу врать, мне было тяжело смириться с этим. Любой хочет представлять свою страну, особенно парни из топ-клубов. Последний раз я играл за сборную в прошлом сентябре или октябре".



"Я пережил непростое время, но мне удалось найти плюсы даже в этом. Я полноценно отдохнул и целиком провел предсезонный период, чего со мной не случалось уже несколько лет", - сообщил Смоллинг Daily Mirror.