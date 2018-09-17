У Сарри не будет основного нападающего

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что у него не будет основного нападающего в этом сезоне.

После возобновления Премьер-Лиги место в стартовом составе "синих" получил Оливье Жиру. Француз усадил на скамейку Альваро Морату и использовал свой шанс, сделав сразу две результативных передачи в матче с "Кардиффом".



Тем не менее, даже вдохновенная игра Жиру не означает, что чемпион Мира стал основным нападающим "Челси". По словам Сарри, он будет использовать ротацию на позиции форварда, учитывая сильные стороны соперников.



"За последние две недели я просмотрел четыре матча "Кардиффа" и ПАОКа. В пятницу я решил, что характеристики Жиру лучше подходят этому матчу, а качества Мораты – следующему".



"Я не знаю, кто из них будет основным нападающим. Думаю, оба, ведь нам предстоит сыграть 60 матчей. Все зависит от того, что предлагает соперник. У Альваро и Оливье разные качества", - сообщил Сарри ESPN.