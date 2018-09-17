Гвардиола "зол" на игроков "Сити"

Рулевой "Манчесте Сити" Хосеп Гвардиола потребовал прибавить от своей команды, заявив, что некоторые аспекты игры "горожан" против "Фулхэма" вызывают у него "злость".

В минувшую субботу "Сити" продолжил защиту титула убедительной победой над новичком Премьер-Лиги со счетом 3:0. На протяжении матча было несколько моментов, когда Гвардиола выглядел откровенно расстроенным и раздраженным у бровки, и тому есть причина.



"Это была моя реакция на осечки в простых вещах — в таких случаях я не могу сдерживать себя".



"Когда парень в простой ситуации делает лишний пас, лишний финт, ошибается с передачей, я бываю зол и расстроен своими игроками. Они знают об этом, мы много раз говорили насчет этого".



"Если они допускают осечку, забивая или ассистируя, то мне все равно. Если они идут в дриблинг и ошибаются, это не имеет значения".



"Но когда ты контролируешь мяч и делаешь простой пас, ошибаясь при этом... В этом матче такого было много. Именно поэтому я собираюсь показать им, что мы можем прибавить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.