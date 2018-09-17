Фостер: "Де Хеа — Месси среди голкиперов"
Страж ворот "Уотфорда" Бен Фостер считает, что Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" является своим Лионелем Месси среди голкиперов.
Отстранившись от негатива, связанного с выступлением за сборную Испании на Чемпионата Мира в России, со стартом нового сезона 27-летний Де Хеа вновь принялся демонстрировать свое высочайшее мастерство.
В субботу Давид сыграл ключевую роль в победе над "шершнями" со счетом 1:2, совершив ряд сейвов, в том числе важнейшее спасение в компенсированное время. Такая игра в исполнении коллеги вызывает лишь восхищение у Фостера.
"Он Месси вратарского дела. Он лучший голкипер в мире уже несколько лет. Сейчас он абсолютно великолепен. Некоторые его сейвы, которые он совершает в критические моменты, просто потрясающи".
"Он делает это постоянно. Такое впечатление, что это не составляет ему никакого труда! Выйти на поле, совершить эти сейвы и уйти домой — обычное дело для него. У него не возникает никаких затруднений!"
"Серьезно, он великолепен. Он голкипер топ-уровня и тот, на кого должны равняться молодые голкиперы. Он соответствует мировому уровню".
"Думаю, секрет Давида в том, что он одаренный от природы голкипер. Насколько я слышал, он не большой любитель тренироваться. Через тренировки таким голкипером не стать".
"Когда начинается матч, и приливает адреналин, именно тогда он проявляет себя во всей красе. Думаю, такой игре особо нельзя научить. Он контролирует игру и обладает чутьем насчет того, что делать в любой момент времени", — цитирует Фостера Daily Mirror.
17.09.2018 09:00
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Последние комментарии:
Объективно номер один среди вратарей последние года 3-4
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ояебу какой контракт он выбьет с мешка
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Де Хеа лучший, с этим трудно поспорить)
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норм Фостер чужое интервью переделал под де гея.
Негрисоло: «Алиссон – это Месси среди вратарей.
https://www.soccer.ru/news/1035520/alisson-roma
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Щас пинсы повылазают и будут писать о топе-чехе и топе-арисабалаге
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