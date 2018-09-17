Фостер: "Де Хеа — Месси среди голкиперов"

Страж ворот "Уотфорда" Бен Фостер считает, что Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" является своим Лионелем Месси среди голкиперов.

Отстранившись от негатива, связанного с выступлением за сборную Испании на Чемпионата Мира в России, со стартом нового сезона 27-летний Де Хеа вновь принялся демонстрировать свое высочайшее мастерство.



В субботу Давид сыграл ключевую роль в победе над "шершнями" со счетом 1:2, совершив ряд сейвов, в том числе важнейшее спасение в компенсированное время. Такая игра в исполнении коллеги вызывает лишь восхищение у Фостера.



"Он Месси вратарского дела. Он лучший голкипер в мире уже несколько лет. Сейчас он абсолютно великолепен. Некоторые его сейвы, которые он совершает в критические моменты, просто потрясающи".



"Он делает это постоянно. Такое впечатление, что это не составляет ему никакого труда! Выйти на поле, совершить эти сейвы и уйти домой — обычное дело для него. У него не возникает никаких затруднений!"



"Серьезно, он великолепен. Он голкипер топ-уровня и тот, на кого должны равняться молодые голкиперы. Он соответствует мировому уровню".



"Думаю, секрет Давида в том, что он одаренный от природы голкипер. Насколько я слышал, он не большой любитель тренироваться. Через тренировки таким голкипером не стать".



"Когда начинается матч, и приливает адреналин, именно тогда он проявляет себя во всей красе. Думаю, такой игре особо нельзя научить. Он контролирует игру и обладает чутьем насчет того, что делать в любой момент времени", — цитирует Фостера Daily Mirror.