Фостер: "Де Хеа — Месси среди голкиперов"

Давид Де Хеа Страж ворот "Уотфорда" Бен Фостер считает, что Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" является своим Лионелем Месси среди голкиперов.

Отстранившись от негатива, связанного с выступлением за сборную Испании на Чемпионата Мира в России, со стартом нового сезона 27-летний Де Хеа вновь принялся демонстрировать свое высочайшее мастерство.

В субботу Давид сыграл ключевую роль в победе над "шершнями" со счетом 1:2, совершив ряд сейвов, в том числе важнейшее спасение в компенсированное время. Такая игра в исполнении коллеги вызывает лишь восхищение у Фостера.

"Он Месси вратарского дела. Он лучший голкипер в мире уже несколько лет. Сейчас он абсолютно великолепен. Некоторые его сейвы, которые он совершает в критические моменты, просто потрясающи".

"Он делает это постоянно. Такое впечатление, что это не составляет ему никакого труда! Выйти на поле, совершить эти сейвы и уйти домой — обычное дело для него. У него не возникает никаких затруднений!"

"Серьезно, он великолепен. Он голкипер топ-уровня и тот, на кого должны равняться молодые голкиперы. Он соответствует мировому уровню".

"Думаю, секрет Давида в том, что он одаренный от природы голкипер. Насколько я слышал, он не большой любитель тренироваться. Через тренировки таким голкипером не стать".

"Когда начинается матч, и приливает адреналин, именно тогда он проявляет себя во всей красе. Думаю, такой игре особо нельзя научить. Он контролирует игру и обладает чутьем насчет того, что делать в любой момент времени", — цитирует Фостера Daily Mirror.



Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Уотфорд, Фостер

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1139

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Последние комментарии:




  1. mrsimph 17.09.2018 10:30 # mrsimph
    Объективно номер один среди вратарей последние года 3-4

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  2. gio 17.09.2018 09:38 # gio
    ояебу какой контракт он выбьет с мешка

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  3. england 17.09.2018 09:35 # england
    Де Хеа лучший, с этим трудно поспорить)

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  4. largo-winch 17.09.2018 09:04 # largo-winch
    норм Фостер чужое интервью переделал под де гея.

    Негрисоло: «Алиссон – это Месси среди вратарей.
    https://www.soccer.ru/news/1035520/alisson-roma

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  5. kapkarawka 17.09.2018 09:02 # kapkarawka
    Щас пинсы повылазают и будут писать о топе-чехе и топе-арисабалаге

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