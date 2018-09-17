Байи может покинуть "Юнайтед" в январе

Эрик Байи Защитник Эрик Байи готов уйти из "Манчестер Юнайтед" уже в зимнее трансферное окно.

Первые признаки недоверия к Байи, приобретенному в 2016 году у "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо стал демонстрировать еще в концовке прошлого сезона, объясняя это желанием обеспечить практикой игроков, которые едут на Чемпионат Мира в России.

На старте этого сезона Эрик успел растерять остатки доверия Жозе. Как утверждает Daily Mirror, Моуриньо обвинил 24-летнего ивуарийца в поражении от "Брайтона" в прошлом месяце.

И хотя некоторых игроков после того сенсационного результата Моуриньо простил, Байи пока не дождался амнистии, не приняв участия в матче против "Тоттенхэма" и отметившись лишь появлением на замену в самой концовке поединков против "Бернли" и "Уотфорда".

По информации издания, Байи обеспокоен этой ситуацией и готов уйти с "Олд Траффорд" в январе, если к тому время не начнет играть более регулярно.

Эрик совершенно точно не будет испытывать недостатка в предложениях, а среди клубов, которые попытаются его приобрести, могут оказаться "Тоттенхэм" и "Арсенал".



Метки Байи, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2354

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. artavazd 17.09.2018 10:34 # artavazd
    Это будет просто 3.14здец если его реально сплавят ((

    (ответить)

  2. shakur 17.09.2018 08:57 # shakur
    несколько игр был лучшим защитником АПЛ, как Дармиан

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 17.09.2018 08:48 # pistolero-lfc
    ну ничё, у мю есть свои воспитаники типа Смолинга, Линделёфа и Далота, он безусловно заменят Байи

    (ответить)

  4. januzaj00 17.09.2018 08:47 # januzaj00
    Все виноваты, кроме моура

    (ответить)

  5. quavo 17.09.2018 08:33 # quavo
    Да Байи зверь, самый топовый черный защ

    (ответить)

  6. electric 17.09.2018 08:29 # electric
    Но он же вроде как безоговорочный топ, да кожаный?

    (ответить)

  7. muaxaxaxa 17.09.2018 08:22 # muaxaxaxa
    Если это правда, то ... Байи, ты ебобо что ли?

    (ответить)

  8. dred 17.09.2018 08:10 # dred
    А у меня такие большие надежды с ним связаны были...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: