Байи может покинуть "Юнайтед" в январе
Защитник Эрик Байи готов уйти из "Манчестер Юнайтед" уже в зимнее трансферное окно.
Первые признаки недоверия к Байи, приобретенному в 2016 году у "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо стал демонстрировать еще в концовке прошлого сезона, объясняя это желанием обеспечить практикой игроков, которые едут на Чемпионат Мира в России.
На старте этого сезона Эрик успел растерять остатки доверия Жозе. Как утверждает Daily Mirror, Моуриньо обвинил 24-летнего ивуарийца в поражении от "Брайтона" в прошлом месяце.
И хотя некоторых игроков после того сенсационного результата Моуриньо простил, Байи пока не дождался амнистии, не приняв участия в матче против "Тоттенхэма" и отметившись лишь появлением на замену в самой концовке поединков против "Бернли" и "Уотфорда".
По информации издания, Байи обеспокоен этой ситуацией и готов уйти с "Олд Траффорд" в январе, если к тому время не начнет играть более регулярно.
Эрик совершенно точно не будет испытывать недостатка в предложениях, а среди клубов, которые попытаются его приобрести, могут оказаться "Тоттенхэм" и "Арсенал".
17.09.2018 08:00
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Последние комментарии:
Это будет просто 3.14здец если его реально сплавят ((
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несколько игр был лучшим защитником АПЛ, как Дармиан
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ну ничё, у мю есть свои воспитаники типа Смолинга, Линделёфа и Далота, он безусловно заменят Байи
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Все виноваты, кроме моура
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Да Байи зверь, самый топовый черный защ
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Но он же вроде как безоговорочный топ, да кожаный?
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Если это правда, то ... Байи, ты ебобо что ли?
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А у меня такие большие надежды с ним связаны были...
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