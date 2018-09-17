Байи может покинуть "Юнайтед" в январе

Защитник Эрик Байи готов уйти из "Манчестер Юнайтед" уже в зимнее трансферное окно.

Первые признаки недоверия к Байи, приобретенному в 2016 году у "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо стал демонстрировать еще в концовке прошлого сезона, объясняя это желанием обеспечить практикой игроков, которые едут на Чемпионат Мира в России.



На старте этого сезона Эрик успел растерять остатки доверия Жозе. Как утверждает Daily Mirror, Моуриньо обвинил 24-летнего ивуарийца в поражении от "Брайтона" в прошлом месяце.



И хотя некоторых игроков после того сенсационного результата Моуриньо простил, Байи пока не дождался амнистии, не приняв участия в матче против "Тоттенхэма" и отметившись лишь появлением на замену в самой концовке поединков против "Бернли" и "Уотфорда".



По информации издания, Байи обеспокоен этой ситуацией и готов уйти с "Олд Траффорд" в январе, если к тому время не начнет играть более регулярно.



Эрик совершенно точно не будет испытывать недостатка в предложениях, а среди клубов, которые попытаются его приобрести, могут оказаться "Тоттенхэм" и "Арсенал".