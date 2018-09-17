Сарри: "Азар способен выиграть "Золотую бутсу"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что сможет превратить плеймейкера Эдена Азара в бомбардира и помочь бельгийцу выиграть "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.
Как известно, Азара уже не первый год сравнивают с величайшими игроками современности в лице Криштиану Роналду и Лионелем Месси, однако в этих сравнениях Эден неизменно уступает — хотя бы в плане результативности.
Азар действительно забивает не так много, как Роналду и Месси, и является более командным игроком. Для Эдена не составляет проблемы отдать пас на партнера вместо того, чтобы пробить самостоятельно, хотя с ударом у 27-летнего бельгийца полный порядок.
Изменить это пытался еще Антонио Конте в прошлом сезоне. Предшественник Сарри на тренерском мостике "Челси" нередко снаряжал Азара на позицию центрального нападающего, однако во многом это было вынужденной мерой.
Сарри в этом сезоне не пытается делать из Эдена чистого нападающего, однако уже признал, что Азар слишком полезен для атаки, чтобы утруждать себя оборонительной работой.
В своем лучшем сезоне Азар забил 19 голов за сезон, но Сарри хочет помочь подопечному раскрыть свой бомбардирский талант и более чем удвоить этот показатель.
"Способен ли Азар выиграть "Золотую бутсу"? Думаю, да. Я разговаривал с Эденом вчера и сказал ему, что, по моему мнению, он может забить 40 голов. Кое в чем ему необходимо прибавить, но он способен на это. Если вы видели его игру с "Кардиффом", вы должны согласиться со мной", — цитирует Сарри Goal.
Добавим, что в данный момент Азар возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги нового сезона. Эден отличился пять раз в пяти матчах, включая два пенальти.
17.09.2018 07:35
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Последние комментарии:
Возьмет золотую бутсу быстрее, чем портовая помойка перестанет сосать хуи и возьмет хоть какой-то трофей кроме хуя.
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> Азар не в реале или барселоне
> Так что сравнения с мессироналду вполне уместное.
самый пенс из всех пенсов)))
такого нигде не встретите)
(ответить)
Пацаны на Украине пьют пивас
https://vk.com/video386636018_456239427?api_access_key=6a90f99d890de144a7
(ответить)
Азар не в реале или барселоне а уже топ. Кроме того в АПЛ а не в лалиге где совсем другая игра почти без контактов. Так что сравнения с мессироналду вполне уместное.
Пс норм хейтери горяь что легенду Челси Дрогба вспомнили
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Ска Луиз сломается уже даже с донным кардифом умудрился голевой штрафной привезти.
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Ахахахахахаха местные дауны начинают за Вождя базарить
Ну лузеры просто
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Норм Арнаутович сломался
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И оказывается, что жизнь налаживается...
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Норм пенсы на колбасу собрались.
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Сам Сварез ему вручит 25 мая. Скриньте.
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Конечно выиграет, теперь ведь не нужно 90% игрового времени пахать в обороне.
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Пинсохейтеры все глотают
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Хазард топ
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делаю золотую сарри пенсам прямо в ротики
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Бельгийский зверь Ромелу Лукаку уже забил больше голов в АПЛ, чем Дрогба, и при этом он провел на 29 матчей меньше.
Так можно легко почувствовать разницу между рядовым нападающим великого манчестерского клуба и одной из главных легенд лондонского середняка.
Дрочбу ещё с Анри сравнивают...
Лукаку>Анри>Дрочба
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Вонючие пенсы распустили сопли после 5-ти побед подряд и уже заочно распределили все индивидуальные награды своим толстожопым и кривоногим игрокам. Вы чё. Это же всего лишь 5-ый тур.
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Отлично берет игру на себя, но не стабилен.
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Свой 6000-й коммент посвящаю отличному сезону АПЛ, и возможному чемпионству не кого-то из тройки МС, МЮ, Челси.
Рад, что наблюдаю в прямом эфире такое пиршество футбола, чего и Вам желаю ;)
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Главное натренировать Назару хорошо пенки бить, да, тогда недалеко от сезонки будет клепать
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Норм скюзи погорели
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