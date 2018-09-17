Сарри: "Азар способен выиграть "Золотую бутсу"

Эден Азар Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что сможет превратить плеймейкера Эдена Азара в бомбардира и помочь бельгийцу выиграть "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.

Как известно, Азара уже не первый год сравнивают с величайшими игроками современности в лице Криштиану Роналду и Лионелем Месси, однако в этих сравнениях Эден неизменно уступает — хотя бы в плане результативности.

Азар действительно забивает не так много, как Роналду и Месси, и является более командным игроком. Для Эдена не составляет проблемы отдать пас на партнера вместо того, чтобы пробить самостоятельно, хотя с ударом у 27-летнего бельгийца полный порядок.

Изменить это пытался еще Антонио Конте в прошлом сезоне. Предшественник Сарри на тренерском мостике "Челси" нередко снаряжал Азара на позицию центрального нападающего, однако во многом это было вынужденной мерой.

Сарри в этом сезоне не пытается делать из Эдена чистого нападающего, однако уже признал, что Азар слишком полезен для атаки, чтобы утруждать себя оборонительной работой.

В своем лучшем сезоне Азар забил 19 голов за сезон, но Сарри хочет помочь подопечному раскрыть свой бомбардирский талант и более чем удвоить этот показатель.

"Способен ли Азар выиграть "Золотую бутсу"? Думаю, да. Я разговаривал с Эденом вчера и сказал ему, что, по моему мнению, он может забить 40 голов. Кое в чем ему необходимо прибавить, но он способен на это. Если вы видели его игру с "Кардиффом", вы должны согласиться со мной", — цитирует Сарри Goal.

Добавим, что в данный момент Азар возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги нового сезона. Эден отличился пять раз в пяти матчах, включая два пенальти.



Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2018 07:35

Количество просмотров Просмотров: 2225

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. el-ray 17.09.2018 11:04 # el-ray
    Возьмет золотую бутсу быстрее, чем портовая помойка перестанет сосать хуи и возьмет хоть какой-то трофей кроме хуя.

    (ответить)

  2. largo-winch 17.09.2018 11:01 # largo-winch
    > Азар не в реале или барселоне
    > Так что сравнения с мессироналду вполне уместное.

    самый пенс из всех пенсов)))
    такого нигде не встретите)

    (ответить)

  3. rj1992 17.09.2018 10:54 # rj1992
    Пацаны на Украине пьют пивас
    https://vk.com/video386636018_456239427?api_access_key=6a90f99d890de144a7

    (ответить)

  4. mototroller 17.09.2018 10:53 # mototroller
    Азар не в реале или барселоне а уже топ. Кроме того в АПЛ а не в лалиге где совсем другая игра почти без контактов. Так что сравнения с мессироналду вполне уместное.
    Пс норм хейтери горяь что легенду Челси Дрогба вспомнили

    (ответить)

  5. mata05 17.09.2018 10:51 # mata05
    Ска Луиз сломается уже даже с донным кардифом умудрился голевой штрафной привезти.

    (ответить)

  6. chebrec 17.09.2018 10:48 # chebrec
    Ахахахахахаха местные дауны начинают за Вождя базарить
    Ну лузеры просто

    (ответить)

  7. mata05 17.09.2018 10:48 # mata05
    Норм Арнаутович сломался

    (ответить)

  8. scouser2005 17.09.2018 10:45 # scouser2005
    И оказывается, что жизнь налаживается...

    (ответить)

  9. willis 17.09.2018 10:32 # willis
    Норм пенсы на колбасу собрались.

    (ответить)

  10. willis 17.09.2018 10:29 # willis
    Сам Сварез ему вручит 25 мая. Скриньте.

    (ответить)

  11. ccchelsea 17.09.2018 10:27 # ccchelsea
    Конечно выиграет, теперь ведь не нужно 90% игрового времени пахать в обороне.

    (ответить)

  12. don-antonio 17.09.2018 10:25 # don-antonio
    Пинсохейтеры все глотают

    (ответить)

  13. chebrec 17.09.2018 10:25 # chebrec
    Хазард топ

    (ответить)

  14. goal 17.09.2018 10:16 # goal
    делаю золотую сарри пенсам прямо в ротики

    (ответить)

  15. slash-lfc 17.09.2018 10:12 # slash-lfc
    Бельгийский зверь Ромелу Лукаку уже забил больше голов в АПЛ, чем Дрогба, и при этом он провел на 29 матчей меньше.

    Так можно легко почувствовать разницу между рядовым нападающим великого манчестерского клуба и одной из главных легенд лондонского середняка.

    Дрочбу ещё с Анри сравнивают...

    Лукаку>Анри>Дрочба

    (ответить)

  16. keita 17.09.2018 10:05 # keita
    Вонючие пенсы распустили сопли после 5-ти побед подряд и уже заочно распределили все индивидуальные награды своим толстожопым и кривоногим игрокам. Вы чё. Это же всего лишь 5-ый тур.

    (ответить)

  17. girasimus 17.09.2018 10:03 # girasimus
    Отлично берет игру на себя, но не стабилен.

    (ответить)

  18. royal-arsenal 17.09.2018 09:43 # royal-arsenal
    Свой 6000-й коммент посвящаю отличному сезону АПЛ, и возможному чемпионству не кого-то из тройки МС, МЮ, Челси.
    Рад, что наблюдаю в прямом эфире такое пиршество футбола, чего и Вам желаю ;)

    (ответить)

  19. reams 17.09.2018 09:42 # reams
    Главное натренировать Назару хорошо пенки бить, да, тогда недалеко от сезонки будет клепать

    (ответить)

  20. meshuggah 17.09.2018 09:41 # meshuggah
    Норм скюзи погорели

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: