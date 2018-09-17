Сарри: "Азар способен выиграть "Золотую бутсу"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что сможет превратить плеймейкера Эдена Азара в бомбардира и помочь бельгийцу выиграть "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.

Как известно, Азара уже не первый год сравнивают с величайшими игроками современности в лице Криштиану Роналду и Лионелем Месси, однако в этих сравнениях Эден неизменно уступает — хотя бы в плане результативности.



Азар действительно забивает не так много, как Роналду и Месси, и является более командным игроком. Для Эдена не составляет проблемы отдать пас на партнера вместо того, чтобы пробить самостоятельно, хотя с ударом у 27-летнего бельгийца полный порядок.



Изменить это пытался еще Антонио Конте в прошлом сезоне. Предшественник Сарри на тренерском мостике "Челси" нередко снаряжал Азара на позицию центрального нападающего, однако во многом это было вынужденной мерой.



Сарри в этом сезоне не пытается делать из Эдена чистого нападающего, однако уже признал, что Азар слишком полезен для атаки, чтобы утруждать себя оборонительной работой.



В своем лучшем сезоне Азар забил 19 голов за сезон, но Сарри хочет помочь подопечному раскрыть свой бомбардирский талант и более чем удвоить этот показатель.



"Способен ли Азар выиграть "Золотую бутсу"? Думаю, да. Я разговаривал с Эденом вчера и сказал ему, что, по моему мнению, он может забить 40 голов. Кое в чем ему необходимо прибавить, но он способен на это. Если вы видели его игру с "Кардиффом", вы должны согласиться со мной", — цитирует Сарри Goal.



Добавим, что в данный момент Азар возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги нового сезона. Эден отличился пять раз в пяти матчах, включая два пенальти.