Почеттино: "Было бы безумием дать отдохнуть Кейну"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что для него было бы "безумием" предоставить отдых нападающему Харри Кейну.
Отдохнув короткое время после выступлений за сборную Англии на Чемпионате Мира в России, Кейн уже сыграл несколько матчей в новом сезоне и сейчас демонстрирует первые признаки усталости. Харри не был похож на себя в субботнем противостоянии с "Ливерпулем".
Во вторник "шпоры" стартуют в Лиге Чемпионов матчем против "Интера", однако Почеттино не собирается давать отдых своему бомбардиру и верит, что тот справится с нагрузкой.
Думаю, было бы безумием считать иначе. Не знаю, чего вы ожидаете от меня, какой ответ хотите получить. Он один из лучших нападающих в мире. Мне все равно, если в субботу он не был великолепен. Он забьет много голов, и он будет показывать тот футбол, который мы от него ожидаем. Это не проблема", — цитирует Почеттино The Telegraph.
17.09.2018 07:20
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