Фердинанд советует Соланке уйти из "Ливерпуля"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд посоветовал нападающему "Ливерпуля" Доминику Соланке уйти в клуб попроще.

В прошлом сезоне 21-летний Соланке сыграл 27 матчей за "красных", тогда как в этом — еще ни минуты. Более того, на субботний поединок против "Тоттенхэма" Доминик даже не попал в запас, отправившись вместо этого выступать за резервную команду.



Фердинанд считает, что в данный момент конкуренция в "Ливерпуле" слишком высока, чтобы Соланке мог регулярно играть. По мнению Рио, существует только один выход из этой ситуации.



"Очевидно, что игроки вроде него недостаточно хороши для этих топ-клубов. Парни вроде Фодена, Лофтус-Чика и Соланке выигрывали турниры со сборной Англии на юношеском уровне, но если бы они были достаточно хороши, то играли бы за свои клубы".



"Сейчас слишком многое на кону для клубных тренеров, их работа на волоске в каждом матче, и им нужны игроки, готовые побеждать незамедлительно. Эти же молодые парни недостаточно испытаны в бою".



"Сейчас на лавке сидят игроки по 50 миллионов фунтов. Молодым парням так сложно пробиться в первую команду из-за тех инвестиций, которые совершают клубы".



"Соланке сидит на лавке "Ливерпуля" и сидел на лавке "Челси". Он отправился в "Ливерпуль" ради возможности играть, но не получает этого. Ему нужно уйти".



"Будь я молодым парнем, который сидит на лавке, на трибунах или даже не ездит на матчи, я бы уже вовсю стучался в кабинет тренера", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.