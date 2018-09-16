Пеллегрини отрицает, что Перес отказался пойти разминаться
Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини опроверг слухи о том, что нападающий Лукас Перес отказался покинуть скамейку и пойти разминаться во время матча Премьер-Лиги против "Эвертона".
В воскресенье "молотобойцы", наконец, одержали свою первую победу в новом сезоне, одолев на выезде "Эвертон" — 1:3. Перес был назван в числе запасных на этот матч и на поле так и не появился.
Во время прямой трансляции бродкастер Sky Sports сообщил, что Лукас проигнорировал указание Пеллегрини пойти разминаться, показав, как экс-нападающий "Арсенала" о чем-то ожесточенно спорит со своим соотечественником и тренером вратарей Хави Валеро, однако Мануэль поспешил развеялись эти домыслы.
"Возможно, это так и выглядело, что он отказался разминаться, ведь я позвал Лукаса, когда Марко (Арнаутович) травмировался".
"Затем я увидел, что он сидит на скамейке, тогда как (Мичейл) Антонио уже вовсю разминается у бровки, и я выпустил его. У Переса не было времени, чтобы повторно размяться, а замена нам требовалась немедленно", — цитирует Пеллегрини Daily Mail.
@arseblog WTF? #Arsenal#LucasPerez pic.twitter.com/QP3tjdkRDZ— AreYouTheFarmer? (@harryhharman) 16 сентября 2018 г.
16.09.2018 22:00
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Последние комментарии:
Антонио всяко лучше испанца, так что получилось к лучшему
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Ну он сделал хуже только себе, не понимаю почему такие идиоты вроде переса пайета попадают к этим бедолагам из ВХ
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однажды анонир - навсегда анонир. Печаль, загубил карьеру переходом в этот середняк. Щас хоть в ВХ поднялся
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