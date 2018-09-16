Пеллегрини отрицает, что Перес отказался пойти разминаться

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини опроверг слухи о том, что нападающий Лукас Перес отказался покинуть скамейку и пойти разминаться во время матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

В воскресенье "молотобойцы", наконец, одержали свою первую победу в новом сезоне, одолев на выезде "Эвертон" — 1:3. Перес был назван в числе запасных на этот матч и на поле так и не появился.



Во время прямой трансляции бродкастер Sky Sports сообщил, что Лукас проигнорировал указание Пеллегрини пойти разминаться, показав, как экс-нападающий "Арсенала" о чем-то ожесточенно спорит со своим соотечественником и тренером вратарей Хави Валеро, однако Мануэль поспешил развеялись эти домыслы.



"Возможно, это так и выглядело, что он отказался разминаться, ведь я позвал Лукаса, когда Марко (Арнаутович) травмировался".



"Затем я увидел, что он сидит на скамейке, тогда как (Мичейл) Антонио уже вовсю разминается у бровки, и я выпустил его. У Переса не было времени, чтобы повторно размяться, а замена нам требовалась немедленно", — цитирует Пеллегрини Daily Mail.



