Пеллегрини отрицает, что Перес отказался пойти разминаться

Мануэль Пеллегрини и Лукас Перес Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини опроверг слухи о том, что нападающий Лукас Перес отказался покинуть скамейку и пойти разминаться во время матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

В воскресенье "молотобойцы", наконец, одержали свою первую победу в новом сезоне, одолев на выезде "Эвертон" — 1:3. Перес был назван в числе запасных на этот матч и на поле так и не появился.

Во время прямой трансляции бродкастер Sky Sports сообщил, что Лукас проигнорировал указание Пеллегрини пойти разминаться, показав, как экс-нападающий "Арсенала" о чем-то ожесточенно спорит со своим соотечественником и тренером вратарей Хави Валеро, однако Мануэль поспешил развеялись эти домыслы.

"Возможно, это так и выглядело, что он отказался разминаться, ведь я позвал Лукаса, когда Марко (Арнаутович) травмировался".

"Затем я увидел, что он сидит на скамейке, тогда как (Мичейл) Антонио уже вовсю разминается у бровки, и я выпустил его. У Переса не было времени, чтобы повторно размяться, а замена нам требовалась немедленно", — цитирует Пеллегрини Daily Mail.



Метки Вест Хэм, Пеллегрини, Перес, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2018 22:00

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  1. wolfsmensch 16.09.2018 23:08 # wolfsmensch
    Антонио всяко лучше испанца, так что получилось к лучшему

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  2. gio 16.09.2018 22:29 # gio
    Ну он сделал хуже только себе, не понимаю почему такие идиоты вроде переса пайета попадают к этим бедолагам из ВХ

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  3. recyjoed 16.09.2018 22:12 # recyjoed
    однажды анонир - навсегда анонир. Печаль, загубил карьеру переходом в этот середняк. Щас хоть в ВХ поднялся

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