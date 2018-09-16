Премьер-Лига положительно оценила испытания VAR

Телестудия VAR Премьер-Лига положительно оценила испытания VAR в этот уикенд, что может приблизить внедрение системы видеопомощи рефери в матчах английского первенства.

Если прежде тестирование VAR ограничивалось отдельными матчами, разнесенными по времени, то на сей раз испытания коснулись пяти параллельных игр, начавшихся в 17 часов времени по Москве в субботу.

Суть испытаний заключалась в том, что за каждым матчем наблюдали арбитры из телевизионной студии, но при этом они не могли повлиять на игру и не имели никакого контакта с коллегами на футбольном поле.

Как стало известно Daily Mirror, боссы Премьер-Лиги остались довольны проведенными испытаниями. Несмотря на ряд спорных эпизодов, включая подозрение на офсайд в случае с голом вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в матче против "Фулхэма", каких-либо явных и очевидных ошибок — а только в таких случаях вмешательство VAR возможно — выявлено не было.



Метки VAR, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 16.09.2018 21:48 # suddenly
    Чё то не догнал, в чём смысл, если арбитры из телевизионной студии не могли повлиять на игру и не имели никакого контакта с коллегами на футбольном поле?

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  2. klementino 16.09.2018 21:14 # klementino
    Епля Ливерпука не за горами

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  3. nir-vana 16.09.2018 21:03 # nir-vana
    П - писаки

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