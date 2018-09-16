Премьер-Лига положительно оценила испытания VAR в этот уикенд, что может приблизить внедрение системы видеопомощи рефери в матчах английского первенства.

Если прежде тестирование VAR ограничивалось отдельными матчами, разнесенными по времени, то на сей раз испытания коснулись пяти параллельных игр, начавшихся в 17 часов времени по Москве в субботу.



Суть испытаний заключалась в том, что за каждым матчем наблюдали арбитры из телевизионной студии, но при этом они не могли повлиять на игру и не имели никакого контакта с коллегами на футбольном поле.



Как стало известно Daily Mirror, боссы Премьер-Лиги остались довольны проведенными испытаниями. Несмотря на ряд спорных эпизодов, включая подозрение на офсайд в случае с голом вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в матче против "Фулхэма", каких-либо явных и очевидных ошибок — а только в таких случаях вмешательство VAR возможно — выявлено не было.