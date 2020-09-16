Кэррик: "Гол Смоллинга — наигранная комбинация"
Член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик рассказал, что гол защитника Криса Смоллинга в субботнем матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" стал следствием наигранной комбинации.
Именно гол Смоллинга на 38-й минуте в итоге оказался победным для "красных дьяволов". Крис классно воспользовался скидкой Маруана Феллайни, приняв мяч грудью и тут же пробив с разворота в стиле бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича. По словам Кэррика, это была вовсе не импровизация, а отработанный маневр.
"Крис забил отличный гол. Это нечто, к чему мы стремимся — забивать больше голов со стандартов, создавать больше моментов и пытаться их использовать подобным образом".
"Так что приятно, что он отличился. Обычно в таких случаях ты бьешь головой или правой ногой, но он нанес классный удар в прыжке с левой ноги".
"На протяжении недели мы много практикуем стандартные положения, чтобы затем применить эти наработки в игре, и когда у тебя получается забить, это придает тебе дополнительное удовлетворение", — сообщил Кэррик MUTV.
Игру Смоллинга прокомментировал и главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо.
"Он был хорош. Единственное, что мне не нравится в Крисе в данный момент, — это его прическа, но я никто, чтобы давать ему советы насчет этого", — шутливо заявил Моуриньо.
16.09.2018 20:20
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Единственное, что мне не нравится в Крисе в данный момент, — это его прическа, но я никто, чтобы давать ему советы насчет этого", — шутливо заявил Моуриньо.
Реально ему дреды ему не идут. Типа под Фердинанда косит% тот тоже чёрный и носил когда то такую же прическу (только с более длинными волосами).
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