"Вест Хэм" одержал первую победу при Пеллегрини

"Вест Хэм" набрал свои первые очки при Мануэле Пеллегрини, одолев на выезде "Эвертон" со счетом 1:3.

Относительно ничейного матча против "Хаддерсфилда" в стартовом составе "ирисок" появились Джонджо Кенни и Идрисса Гейе, заменив Шеймуса Коулмена и Тома Дэвиса.



У "молотобойцев" можно было насчитать сразу шесть перестановок после минимального поражения от "Вулверхэмптона". Свой шанс получили Исса Диоп, Пабло Сабалета, Артур Масуаку, Марк Нобл, Педро Обианг и Андрей Ярмоленко.



"Эвертон" начал матч по-хозяйски, уверенно контролируя мяч, однако на 11-й минуте совершил потерю в центре поля и тут же получил контратаку на свои ворота. Педро Обианг отправил в прорыв Марко Арнаутовича, который ворвался в штрафную с защитником на плечах, а затем покатил мяч на свободного Ярмоленко, шедшего параллельным курсом — 0:1.



За исключением контроля мяча, хозяева ничего не демонстрировали и реально приблизились ко взятию ворот лишь на 25-й минуте, когда Ярмоленко упустил на своем фланге Люку Диня, а тот навесил в штрафную на Дженка Тосуна. Турок пробил головой, но прямо в Лукаша Фабиански.



А на 31-й минуте голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд неудачно ввел мяч от своих ворот, и случился перехват. Спустя мгновение Ярмоленко ворвался в штрафную по правому краю, сместился в центр мимо Курта Зума с Динем, после чего нанес крученый удар с левой ноги — 0:2.



Несмотря на два своих гола, "Вест Хэм" был отнюдь не безгрешен в оборонительных действиях, и перед самым перерывом соперник этим воспользовался. Это Гульфи Сигурдссон головой пробил Фабиански после подачи с правого фланга от Кенни — 1:2.



Нужно отдать должное гостям, которые во втором тайме не стали жаться к своим воротам, обороняя минимальное преимущество, а пытались регулярно атаковать и на 61-й минуте, наконец, подловили "Эвертон". Арнаутович и Обианг вдвоем разорвали оборону соперника, и Марко из центра штрафной в касание поразил цель — 1:3.



С двумя голами перевеса "Вест Хэм" почувствовал себя еще увереннее и отразил все попытки "ирисок" вернуться в игру, а удар появившегося на замену Умара Ниассе на себя приняла перекладина ворот Фабиански.



"Вест Хэм" по-прежнему много ошибается в обороне, однако сегодня во всей красе себя показала атакующая линия, реализовав почти все свои моменты в матче. Мануэль Пеллегрини может перевести дух и отвлечься от спекуляций насчет своего будущего.



"Эвертон" — "Вест Хэм". Отчет о матче