"Вест Хэм" одержал первую победу при Пеллегрини

Андрей Ярмоленко и Марко Арнаутович "Вест Хэм" набрал свои первые очки при Мануэле Пеллегрини, одолев на выезде "Эвертон" со счетом 1:3.

Относительно ничейного матча против "Хаддерсфилда" в стартовом составе "ирисок" появились Джонджо Кенни и Идрисса Гейе, заменив Шеймуса Коулмена и Тома Дэвиса.

У "молотобойцев" можно было насчитать сразу шесть перестановок после минимального поражения от "Вулверхэмптона". Свой шанс получили Исса Диоп, Пабло Сабалета, Артур Масуаку, Марк Нобл, Педро Обианг и Андрей Ярмоленко.

"Эвертон" начал матч по-хозяйски, уверенно контролируя мяч, однако на 11-й минуте совершил потерю в центре поля и тут же получил контратаку на свои ворота. Педро Обианг отправил в прорыв Марко Арнаутовича, который ворвался в штрафную с защитником на плечах, а затем покатил мяч на свободного Ярмоленко, шедшего параллельным курсом — 0:1.

За исключением контроля мяча, хозяева ничего не демонстрировали и реально приблизились ко взятию ворот лишь на 25-й минуте, когда Ярмоленко упустил на своем фланге Люку Диня, а тот навесил в штрафную на Дженка Тосуна. Турок пробил головой, но прямо в Лукаша Фабиански.

А на 31-й минуте голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд неудачно ввел мяч от своих ворот, и случился перехват. Спустя мгновение Ярмоленко ворвался в штрафную по правому краю, сместился в центр мимо Курта Зума с Динем, после чего нанес крученый удар с левой ноги — 0:2.

Несмотря на два своих гола, "Вест Хэм" был отнюдь не безгрешен в оборонительных действиях, и перед самым перерывом соперник этим воспользовался. Это Гульфи Сигурдссон головой пробил Фабиански после подачи с правого фланга от Кенни — 1:2.

Нужно отдать должное гостям, которые во втором тайме не стали жаться к своим воротам, обороняя минимальное преимущество, а пытались регулярно атаковать и на 61-й минуте, наконец, подловили "Эвертон". Арнаутович и Обианг вдвоем разорвали оборону соперника, и Марко из центра штрафной в касание поразил цель — 1:3.

С двумя голами перевеса "Вест Хэм" почувствовал себя еще увереннее и отразил все попытки "ирисок" вернуться в игру, а удар появившегося на замену Умара Ниассе на себя приняла перекладина ворот Фабиански.

"Вест Хэм" по-прежнему много ошибается в обороне, однако сегодня во всей красе себя показала атакующая линия, реализовав почти все свои моменты в матче. Мануэль Пеллегрини может перевести дух и отвлечься от спекуляций насчет своего будущего.

"Эвертон" — "Вест Хэм". Отчет о матче



Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 16.09.2018 22:07 # pistolero-lfc
    Какая разрица, за кого болеют казахийцы и украинцы, когда вся Африка болеет за Ливерпуль

    (ответить)

  2. bezviz 16.09.2018 21:12 # bezviz
    Ярмоленка это как мане. сосолах, не днище но и не топарь, в ливерке выглядел бы даже получше этих бегунков, у него скилзов больше и класс по выше

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  3. erevansky 16.09.2018 21:00 # erevansky
    Наконец-то эти Хаддерсфилды, Бёрнли покинут АПЛ. Не место в лиге командами с низкой результативностью.

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  4. slash-lfc 16.09.2018 20:42 # slash-lfc
    Третий клуб Ливерпуля опять сосет из года в год, че за каличи.

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  5. rentv 16.09.2018 20:26 # rentv
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  6. farot 16.09.2018 20:14 # farot
    Надеюсь это не помешает им вылететь.
    Пусть в ЧШ свой Олимпийский собирают, чепушилы

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  7. lahmatyj 16.09.2018 20:10 # lahmatyj
    Неужели играть начали? Збс.

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  8. girasimus 16.09.2018 20:08 # girasimus
    Хорошая разминка, если так будут продолжать, могут накрутить пенсов.

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  9. sausage 16.09.2018 20:04 # sausage
    Рад за Вест Хэм. Негоже им сидеть на дне таблицы без единого очка. Но всё равно команды сырая, у Пеллегрини впереди работы непочатый край.

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  10. brown-ale 16.09.2018 20:02 # brown-ale
    Ярмоленко тащит ВХ.

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  11. skychnie-oboi 16.09.2018 19:59 # skychnie-oboi
    Пикфорд дно - мог бы перейти в ЛФК сидя 3-м кипером и наслаждаться чемпионством уже в этом сезоне.

    А так борьба за Лигу Челси всего.

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