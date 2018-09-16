"Вест Хэм" одержал первую победу при Пеллегрини
"Вест Хэм" набрал свои первые очки при Мануэле Пеллегрини, одолев на выезде "Эвертон" со счетом 1:3.
Относительно ничейного матча против "Хаддерсфилда" в стартовом составе "ирисок" появились Джонджо Кенни и Идрисса Гейе, заменив Шеймуса Коулмена и Тома Дэвиса.
У "молотобойцев" можно было насчитать сразу шесть перестановок после минимального поражения от "Вулверхэмптона". Свой шанс получили Исса Диоп, Пабло Сабалета, Артур Масуаку, Марк Нобл, Педро Обианг и Андрей Ярмоленко.
"Эвертон" начал матч по-хозяйски, уверенно контролируя мяч, однако на 11-й минуте совершил потерю в центре поля и тут же получил контратаку на свои ворота. Педро Обианг отправил в прорыв Марко Арнаутовича, который ворвался в штрафную с защитником на плечах, а затем покатил мяч на свободного Ярмоленко, шедшего параллельным курсом — 0:1.
За исключением контроля мяча, хозяева ничего не демонстрировали и реально приблизились ко взятию ворот лишь на 25-й минуте, когда Ярмоленко упустил на своем фланге Люку Диня, а тот навесил в штрафную на Дженка Тосуна. Турок пробил головой, но прямо в Лукаша Фабиански.
А на 31-й минуте голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд неудачно ввел мяч от своих ворот, и случился перехват. Спустя мгновение Ярмоленко ворвался в штрафную по правому краю, сместился в центр мимо Курта Зума с Динем, после чего нанес крученый удар с левой ноги — 0:2.
Несмотря на два своих гола, "Вест Хэм" был отнюдь не безгрешен в оборонительных действиях, и перед самым перерывом соперник этим воспользовался. Это Гульфи Сигурдссон головой пробил Фабиански после подачи с правого фланга от Кенни — 1:2.
Нужно отдать должное гостям, которые во втором тайме не стали жаться к своим воротам, обороняя минимальное преимущество, а пытались регулярно атаковать и на 61-й минуте, наконец, подловили "Эвертон". Арнаутович и Обианг вдвоем разорвали оборону соперника, и Марко из центра штрафной в касание поразил цель — 1:3.
С двумя голами перевеса "Вест Хэм" почувствовал себя еще увереннее и отразил все попытки "ирисок" вернуться в игру, а удар появившегося на замену Умара Ниассе на себя приняла перекладина ворот Фабиански.
"Вест Хэм" по-прежнему много ошибается в обороне, однако сегодня во всей красе себя показала атакующая линия, реализовав почти все свои моменты в матче. Мануэль Пеллегрини может перевести дух и отвлечься от спекуляций насчет своего будущего.
"Эвертон" — "Вест Хэм". Отчет о матче
16.09.2018 19:55
Просмотров: 2093
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какая разрица, за кого болеют казахийцы и украинцы, когда вся Африка болеет за Ливерпуль
(ответить)
Ярмоленка это как мане. сосолах, не днище но и не топарь, в ливерке выглядел бы даже получше этих бегунков, у него скилзов больше и класс по выше
(ответить)
Наконец-то эти Хаддерсфилды, Бёрнли покинут АПЛ. Не место в лиге командами с низкой результативностью.
(ответить)
Третий клуб Ливерпуля опять сосет из года в год, че за каличи.
(ответить)
ВСТУПАЙ В ФЕНТЕЗИ ПО ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ОТ САЙТА ФАПЛ
https://gaming.uefa.com/en/uclfantasy
КОД ПРИГЛАШЕНИЯ:
N55JSJ7SWB
(ответить)
Надеюсь это не помешает им вылететь.
Пусть в ЧШ свой Олимпийский собирают, чепушилы
(ответить)
Неужели играть начали? Збс.
(ответить)
Хорошая разминка, если так будут продолжать, могут накрутить пенсов.
(ответить)
Рад за Вест Хэм. Негоже им сидеть на дне таблицы без единого очка. Но всё равно команды сырая, у Пеллегрини впереди работы непочатый край.
(ответить)
Ярмоленко тащит ВХ.
(ответить)
Пикфорд дно - мог бы перейти в ЛФК сидя 3-м кипером и наслаждаться чемпионством уже в этом сезоне.
А так борьба за Лигу Челси всего.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий