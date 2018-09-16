Мойес: "Мой "Эвертон" был в одном приобретении от борьбы за титул"

Шотландский тренер Дэвид Мойес заявил, что в период его работы "Эвертон" был в одном приобретении от того, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

Напомним, Мойес трудился на "Гудисон Парк" с 2002 по 2013 год. Дэвиду приходилось работать с очень ограниченным бюджетом, но это не помешало ему шесть раз финишировать в топ-6 Премьер-Лиги.



Особенно хороши "ириски" были в заключительном сезоне при Мойесе, до ухода Дэвида в "Манчестер Юнайтед". Тогда "Эвертон" потерпел лишь семь поражений, но при этом 15 раз сыграл вничью — больше всех в дивизионе.



В том сезоне "ириски" забили 55 голов и финишировали в 10 очках от топ-4. Мойес уверен, что мерсисайдцы смогли бы поучаствовать в чемпионской гонке, если бы обладали бомбардиром топ-уровня.



"Я трудился здесь на протяжении 11 с половиной лет и думаю, к моменту окончания нашего сотрудничества у нас была отличная команда. Думаю, по своему стилю мы никому не уступали".



"Нам, наверное, лишь не хватало центрального нападающего, чтобы стать претендентами на победу в Премьер-Лиге. Мы обладали Микелем Артетой, Стивеном Пиенааром, Лейтоном Бэйнсом, Шеймусом Коулменом, Сильвеном Дистеном, Филом Ягиелкой, и этот список можно продолжать. Это была потрясающая команда", — сообщил Мойес в эфире Sky Sports.