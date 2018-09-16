Лено дебютирует за "Арсенал" в Лиге Европы

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что голкипер Бернд Лено будет играть за "канониров" в Лиге Европы.

Несмотря на то, что "Арсенал" выложил за Лено более 20 миллионов фунтов этим летом, Эмери предпочитает использовать в Премьер-Лиге ветерана Петра Чеха. По словам испанского специалиста, ситуация изменится в Лиге Европы, где "канониры" стартуют в четверг домашним матчем против "Ворсклы".



"Мы будем менять состав в разных турнирах, чтобы все наши игроки получили практику. Самое главное, чтобы мы показали хорошую игру и победили".



"Как правило, тренеры используют другого вратаря в кубковых турнирах, но для меня на первом плане качество игры и результат", - цитирует Эмери Daily Mirror.