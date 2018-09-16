Руни ждет Джеррарда и Лэмпарда в Премьер-Лиге

Джеррард и Лэмпард Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни надеется, что уже через два-три года Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард возглавят клубы Премьер-Лиги.

Минувшим летом Лэмпард и Джеррард получили свою первую тренерскую работу. Фрэнк возглавил выступающий в Чемпионшипе "Дерби", а Стивен подписал контракт с шотландским "Рейнджерс".

Руни рад за своих бывших партнеров по сборной Англии и уверен, что в обозримом будущем Лэмпард и Джеррард уйдут на повышение.

"Они стали тренерами, и, думаю, это замечательное решение для каждого из них. Молодые английские тренеры постепенно выходят на ведущие роли. Уверен, через два или три года клубы Премьер-Лиги попробуют их заполучить", - цитирует Руни Four Four Two.




Метки Джеррард, Лэмпард, Руни, тренеры

Автор foxmcfc   

Дата 16.09.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 791

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. h22o 16.09.2018 18:30 # h22o
    в общем, читайте все комменты кроме моего и думайте наоборот, так и будет!

    (ответить)

  2. h22o 16.09.2018 18:28 # h22o
    удачи и успехов Френкисупер8, а песик пусть сам доказывает, что он тренер..

    (ответить)

  3. kojan 16.09.2018 17:47 # kojan
    лузерпульская псевдо легенда как был игроком неудачником, так им и останется тренером...

    (ответить)

  4. nir-vana 16.09.2018 17:29 # nir-vana
    Рыжая псина провалится, а Лэмпс благодаря интеллекту и авторитету станет топом. Ведь еще 15 лет назад всем было понятно, что Лэмпс > Джи.

    (ответить)

  5. trent 16.09.2018 17:26 # trent
    Нужен хотя бы сезон, чтобы понять, стоят ли эти парни возложенных авансов.Моё мнение в том, что Фрэнк будет лучше расти, как тренер, он принял большой вызов далеко не тепличных условиях, поэтому сможет получить опыт максимального давления и конкуренции. Чуйка есть, что Лэмпард будет более успешным коучем, но время покажет, как оно будет.

    (ответить)

  6. only--liverpool 16.09.2018 17:15 # only--liverpool
    Джеррард - да. По поводу харизмы Лэмпса сомневаюсь.

    (ответить)

  7. recyjoed 16.09.2018 17:04 # recyjoed
    Насчет Лэмпарда не знаю, но Джи должен стать топ тренером

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: