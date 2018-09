Руни ждет Джеррарда и Лэмпарда в Премьер-Лиге

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни надеется, что уже через два-три года Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард возглавят клубы Премьер-Лиги.

Минувшим летом Лэмпард и Джеррард получили свою первую тренерскую работу. Фрэнк возглавил выступающий в Чемпионшипе "Дерби", а Стивен подписал контракт с шотландским "Рейнджерс".



Руни рад за своих бывших партнеров по сборной Англии и уверен, что в обозримом будущем Лэмпард и Джеррард уйдут на повышение.



"Они стали тренерами, и, думаю, это замечательное решение для каждого из них. Молодые английские тренеры постепенно выходят на ведущие роли. Уверен, через два или три года клубы Премьер-Лиги попробуют их заполучить", - цитирует Руни Four Four Two.