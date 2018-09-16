Руни ждет Джеррарда и Лэмпарда в Премьер-Лиге
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни надеется, что уже через два-три года Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард возглавят клубы Премьер-Лиги.
Минувшим летом Лэмпард и Джеррард получили свою первую тренерскую работу. Фрэнк возглавил выступающий в Чемпионшипе "Дерби", а Стивен подписал контракт с шотландским "Рейнджерс".
Руни рад за своих бывших партнеров по сборной Англии и уверен, что в обозримом будущем Лэмпард и Джеррард уйдут на повышение.
"Они стали тренерами, и, думаю, это замечательное решение для каждого из них. Молодые английские тренеры постепенно выходят на ведущие роли. Уверен, через два или три года клубы Премьер-Лиги попробуют их заполучить", - цитирует Руни Four Four Two.
16.09.2018 17:00
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Последние комментарии:
в общем, читайте все комменты кроме моего и думайте наоборот, так и будет!
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удачи и успехов Френкисупер8, а песик пусть сам доказывает, что он тренер..
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лузерпульская псевдо легенда как был игроком неудачником, так им и останется тренером...
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Рыжая псина провалится, а Лэмпс благодаря интеллекту и авторитету станет топом. Ведь еще 15 лет назад всем было понятно, что Лэмпс > Джи.
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Нужен хотя бы сезон, чтобы понять, стоят ли эти парни возложенных авансов.Моё мнение в том, что Фрэнк будет лучше расти, как тренер, он принял большой вызов далеко не тепличных условиях, поэтому сможет получить опыт максимального давления и конкуренции. Чуйка есть, что Лэмпард будет более успешным коучем, но время покажет, как оно будет.
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Джеррард - да. По поводу харизмы Лэмпса сомневаюсь.
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Насчет Лэмпарда не знаю, но Джи должен стать топ тренером
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