Гвардиола благодарен "Сити" за покупку Силвы

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поблагодарил клуб за покупку плеймейкера Бернарду Силвы.

После неоднозначного дебютного сезона в Англии Силва по-настоящему раскрылся в этом. В субботней игре с "Фулхэмом" (3:0) португалец был признан лучшим игроком матча. На пресс-конференции Гвардиола поблагодарил клуб за столь выгодную инвестицию.



"Сейчас он заслуживает играть в каждом матче. Он настоящий пример для всех остальных. Я не забуду, какое отношение он показал в прошлом сезоне, когда не часто появлялся на поле".



"Пока я буду работать здесь, Силва будет играть за "Сити". Он умнее других, потому что не вступает в единоборства. Он находит правильный момент, чтобы уйти от соперника и избежать борьбы. Я благодарен клубу за его покупку", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.