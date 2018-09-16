Де Брюйне нацелен на возвращение к дерби Манчестера 11 ноября

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне нацелен на возвращение к дерби против "Манчестер Юнайтед" 11 декабря.

Напомним, обладатель награды лучшему плеймейкеру Премьер-Лиги прошлого сезона сыграл лишь один матч в этой кампании, появившись на замену против "Арсенала" в августе. Спустя считанные дни Кевин получил травму правого колена на тренировке "горожан".



После недавней консультации с доктором Рамоном Кугатом, которому главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола всецело доверяет, медицинский штаб чемпионов Премьер-Лиги позволил Де Брюйне избавиться от наколенного бандажа и костылей.



Теперь реабилитация 27-летнего бельгийца выходит на финишную прямую, сообщает Daily Star в эксклюзивном материале. Де Брюйне еще не готов вернуться на тренировочное поле, но уже может заниматься в тренажерном зале.



Одновременно с этим появилась и ясность, когда Кевин снова сможет сыграть за "Сити". Ожидается, что это произойдет в дерби Манчестера на "Этихад" через семь недель в рамках Премьер-Лиги.