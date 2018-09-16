Эмери не нравится, что Рэмси слишком много играет за Уэльс

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал полузащитнику Аарону Рэмси беречь силы в сборной Уэльса.

Субботний матч Премьер-Лиги с "Ньюкаслом" валлиец не смог доиграть из-за усталости. За 10 минут до финального свистка Аарона заменил нападающий Данни Уэлбек.



По мнению Эмери, это напрямую связано с тем, что Рэмси слишком много играет в сборной Уэльса. Унаи считает, что полузащитник возвращается в клуб без сил.



"Он слишком много играет в сборной. Сегодня он провел только 80 минут и сам попросил о замене. Я не думаю, что это большая проблема, но он был измотанным и уставшим", - цитирует Эмери Daily Mirror.