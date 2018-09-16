Эриксен хочет поскорее перебраться на новый стадион

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен надеется, что клуб максимально ускорит процесс по введению в эксплуатацию нового стадиона.

Вчерашнее противостояние с "Ливерпулем" должно было стать первым матчем "шпор" на их новом 62-тысячном стадионе, однако из-за задержек в финальной стадии строительства переезд уже неоднократно откладывался.



При самом идеальном раскладе "Тоттенхэм" сможет впервые сыграть на новой арене только в начале декабря. При худшем сценарии переезд не случится до конца сезона, однако Эриксен надеется на лучшее.



"Игроки толком не знают, что происходит, но я надеюсь, проблемы будут достаточно скоро решены, и мы сможем играть на новом стадионе".



"Это удивительное строение, завершить которое требуется время. Мы расстроены, что еще не играем там, но нам нужна дата".



"Руководство "шпор" и Даниэль Леви не могут быть слишком счастливы, но сейчас уже ничего не поделать. Надеюсь, мы сможем ускорить процесс, и переезд случится как можно скорее".



"Стадион должен быть в хорошем состоянии, чтобы принять нас, и есть подготовка требует чуть больше времени, то так тому и быть", — цитирует Эриксена Sky Sports.