Эриксен хочет поскорее перебраться на новый стадион
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен надеется, что клуб максимально ускорит процесс по введению в эксплуатацию нового стадиона.
Вчерашнее противостояние с "Ливерпулем" должно было стать первым матчем "шпор" на их новом 62-тысячном стадионе, однако из-за задержек в финальной стадии строительства переезд уже неоднократно откладывался.
При самом идеальном раскладе "Тоттенхэм" сможет впервые сыграть на новой арене только в начале декабря. При худшем сценарии переезд не случится до конца сезона, однако Эриксен надеется на лучшее.
"Игроки толком не знают, что происходит, но я надеюсь, проблемы будут достаточно скоро решены, и мы сможем играть на новом стадионе".
"Это удивительное строение, завершить которое требуется время. Мы расстроены, что еще не играем там, но нам нужна дата".
"Руководство "шпор" и Даниэль Леви не могут быть слишком счастливы, но сейчас уже ничего не поделать. Надеюсь, мы сможем ускорить процесс, и переезд случится как можно скорее".
"Стадион должен быть в хорошем состоянии, чтобы принять нас, и есть подготовка требует чуть больше времени, то так тому и быть", — цитирует Эриксена Sky Sports.
16.09.2018 13:15
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