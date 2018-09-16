Клопп рад, что у "Ливерпуля" нет зависимости от Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что результаты "красных" не зависят от результативности Мохамеда Салаха.

На старте сезона мерсисайдцы отметились уже 11 голами в Премьер-Лиге, но Салах поучаствовал только в трех из них. Клопп рад, что его команда не зависит от формы египтянина, который записал на себя 32 мяча в прошлой кампании.



"Очень важно, что у нас забивает не только Мо. Если бы мы зависели от его голов, думаете, у нас были бы шансы на титул? Я не вижу проблемы в том, что он забил только два мяча", - приводит слова Клоппа Goal.